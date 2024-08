La producción de trigo nacional tiene un déficit del 67%. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la campaña 2022-2023 se produjeron 272.806 toneladas y la demanda, hasta 2023, era de unas 842.000 toneladas.

Según la información, la producción de trigo nacional en la campaña 2022-2023 se redujo en un 12% respecto de 2021-2022, cuando llegó a las 310.730 toneladas.

En enero de este año. el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, indicó que, para cubrir esa brecha entre la demanda y la producción, el Gobierno trabaja en el incremento de la producción de trigo.

Trigo

“Bolivia requiere para abastecerse normalmente, para su consumo interno, alrededor de 842.000 toneladas”, dijo en enero.

A causa de la crisis climática durante este año, la producción de trigo nacional disminuyó.

Según la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), para este año se prevé que la producción del grano registre una caída del 57% en la campaña de cosecha respecto a lo obtenido en la gestión pasada.

El presidente de Anapo, Fernando Romero, explicó que durante la campaña de siembra hubo fuertes sequías y retraso en las lluvias que afectarán a la producción de trigo en todo el país.

“La superficie sembrada para 2024 solo alcanzó a 77.000 hectáreas y la producción estimada es menos de uno, alrededor de 700 kilos por hectárea con lo que estimamos, más o menos, una producción de 58.000 toneladas. Tenemos casi un 60%, un 57% de reducción en la producción de trigo lamentablemente”, dijo Romero.

Producción

El departamento de Santa Cruz es el principal productor de trigo; en la campaña 2022-2023 produjo el 72% del total. Muy por debajo está Chuquisaca, con el 9,5%; luego Cochabamba, con el 7,7%, y Potosí, con el 6,8%; el restante 4% corresponde a Tarija, La Paz, Oruro, Beni y Pando.

Norma. Para reducir el déficit, el Gobierno determinó, a través del Decreto Supremo 5195, del 14 de agosto, la importación de trigo y harina de trigo con arancel cero hasta el 31 de diciembre de este año, por el alza del precio de estos productos en el mercado interno.

Huanca explicó que la medida fue posible debido a que, en el mercado interno, el precio de la tonelada de trigo se comercializa entre $us 450 y $us 490, en contraposición al costo internacional de entre $us 257 y $us 270.

Los productores y empresas podrán adquirir el trigo y la harina de trigo de terceros países como Estados Unidos y Canadá, donde la tonelada se cotiza en $us 257.

Luego de las conversaciones con algunos empresarios molineros, se ha establecido la medida para que de manera inmediata este sector pueda importar entre 10.000 y 12.000 toneladas de trigo.

Mientras, el Estado, a través de Insumos Bolivia, tiene previsto la importación de al menos 60.000 toneladas del grano.

Según el Gobierno, Bolivia tiene una demanda de consumo de harina de trigo de cerca de 11 millones de quintales y el 72%, unos 8,5 millones de quintales, es destinado al sector panificador.