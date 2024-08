El escalofriante video con el que el régimen de Maduro atemoriza a los venezolanos y se burla de la dirigente María Oropeza y de la oposición

La Dirección General de Contrainteligencia Militar tomó las imágenes de la detención de la jefa del Comando Con Venezuela en el estado Portuguesa y las editó con música de Freddy Krueger

Fuente: infobae.com

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela publicó en sus redes sociales un escalofriante video con el que atemoriza a la población con la llamada “Operación Tun Tun”.

Se trata de las imágenes del secuestro de la jefa del Comando Con Venezuela en el estado Portuguesa y coordinadora del partido Vente Venezuela en esa entidad, María Oropeza, quien fue llevada por la fuerza la noche del martes por agentes que responden a las órdenes de Nicolás Maduro, quienes ingresaron de manera arbitraria y sin orden judicial, rompiendo la puerta de su vivienda.

María Oropeza al ser trasladada luego del secuestro

Si bien la detención arbitraria había sido registrada en una transmisión en vivo por Instagram, donde alrededor de 5.000 usuarios presenciaron el momento en que los agentes rompieron la puerta e ingresaron a la casa, ahora la DGCIM tomó el video original, le pusó música de Freddy Krueger y lo editó para burlarse de la mujer y aterrar aún más a la ciudadanía.

“Uno, dos, Freddy viene por ti… Tres, cuatro, mejor cierra la puerta… Cinco, seis, coge tu crucifijo”…, se escucha en el video en el que se ve el arresto de Oropeza y luego una imagen de ella en una celda.

La detención arbitraria había sido registrada en una transmisión en vivo por Instagram

“Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta. Yo no soy una delincuente, solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto, y a mí siempre me acompaña Dios y la Virgen”, denunció la dirigente opositora en sus redes sociales en el momento de la detención.

Oropeza mostró en video cómo los efectivos de la dictadura entraron ilegalmente a su propiedad. A pesar de sus exigencias de mostrar la documentación necesaria para el arresto, los agentes la trasladaron sin mediar palabra y le ordenaron entregar su teléfono.

Agentes de la DGCIM secuestraron a la dirigente opositora

En la transmisión en vivo se escucha cuando los agentes represores de Maduro le piden a Oropeza que camine “rapidito” y “colabore”.

La líder opositora María Corina Machado denunció el secuestro de su aliada en Portuguesa y explicó que Oropeza “ha sido fundamental en la organización y unión de los ciudadanos” en esta entidad llanera de Venezuela.

“Es la coordinadora del Comando Con Venezuela en Portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario”, expresó Machado, al tiempo que pidió a sus simpatizantes exigir su inmediata liberación. “¡La secuestraron! Le pido a todos, dentro y fuera de Venezuela, que exijamos su libertad inmediata!”, añadió.

Usuarios reaccionan a la detención

Partidos que forman parte de la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, entre ellos Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Vente Venezuela (VV), calificaron la detención de “arbitraria”.

VV -formación liderada por Machado- indicó que fueron funcionarios de la “DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar)” los que entraron “a la fuerza y sin orden judicial”.

Horas antes, Oropeza había alertado, a través de X, de una “operación tun tun (de detención)” que supone -denunció- una “persecución política contra los venezolanos que defienden la verdad”, en referencia al triunfo que la PUD insiste que obtuvo Edmundo González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio.

“La verdad es que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, elegido por una inmensa mayoría el pasado 28 de julio. Seguimos luchando hasta el final junto a María Corina Machado”, dijo la dirigente opositora regional.