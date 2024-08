“El fuego es incontrolable”: San Matías vive un “desastre” a causa de los incendios forestales

Carlos Velarde, alcalde municipal, considera que ahora se está en una “etapa de desastre” y que “el fuego es incontrolable”, pese a los esfuerzos que se hace, y más cuando el “70% de nuestra área es zona pantanal, áreas reservadas, propiedades”, además que las distancias alejadas entre comunidades dificulta más el trabajo de sofocación de las llamas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A este panorama complicado se suma la prolongada sequía que enfrenta el municipio, dijo Velarde, que compara la actual emergencia con la que se tuvo durante los incendios de 2019 y 2021, cuando el fuego arrasó “con más de 1 millón de hectáreas”.

“En 2021 teníamos 300 bomberos y no se pudo controlar el incendio. Lamentablemente se tiene bomberos ahora, pero es incontrolable por la crecida de los pastos, árboles y solo podemos esperar un milagro para que se pueda aplacar estos incendios”, manifestó el burgomaestre en entrevista con La Revista, de UNITEL.

“No se trata de buscar culpables sino soluciones”

Velarde se refirió a supuestos cuestionamientos hechos desde la Gobernación cruceña en la que se dijo que la Alcaldía se tardó mucho tiempo en emitir la declaratoria de desastre, versión que le “sorprende” y le parece “irresponsable”, porque se actuó de acuerdo a procedimientos y “nosotros, el 1 de agosto hemos entregado las carpetas y ahora estamos a 20 de agosto y no podemos estar echando la responsabilidad o queriendo escapar a las responsabilidades que realmente tenemos”.

“No se trata de buscar culpables o soluciones, esperamos un milagro y no escapar a las responsabilidades. No hay apoyo de la Gobernación en nuestro municipio”, dijo el alcalde, que acotó que de acuerdo a los reportes recibidos sobre el clima, no se tienen pronóstico de lluvias en un tiempo corto en este municipio.