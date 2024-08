El Gobierno de España evita tildar de dictadura la situación de Venezuela: «No estamos para hacer de politólogos»

El ministro de Exteriores, Jose Manuel Albares, no responde a la pregunta de si Venezuela es una dictadura e insiste en que no reconocerá la victoria de Nicolás Maduro hasta que no se publiquen las actas





El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. (Jesús Hellín./ Europa Press) => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Fuente: infobae.com La postura de España frente al fraude electoral en Venezuela es claro: el Gobierno no reconocerá la victoria de Nicolás Maduro hasta que no se publiquen las actas de manera íntegra y verificable. Así lo ha repetido en numerosas ocasiones el ministro de Exteriores, Jose Manuel Albares. Sin embargo, al ser preguntado este lunes en una entrevista en Cadena Ser por si considera que Venezuela está viviendo una dictadura, el responsable de esta cartera ha evitado dar una respuesta. “No estamos para hacer de politólogos, estamos para conseguir objetivos”, ha respondido Albares, visiblemente incómodo con la cuestión. “Ya lo dije, voy a hablar tanto con el Gobierno como con la oposición como llevo haciendo desde el 29 de julio para que se respete la democracia del pueblo venezolano”, ha apuntado Albares. El ministro no quería entrar en términos técnicos, una cuestión que le ha afeado el periodista Jose Luis Sastre, quien le ha preguntado si solo corresponde a los expertos en ciencia política ponerle nombre a esta situación y si el Gobierno no va a definirla. “He sido muy claro. Me lo tomo muy en serio. Pido que se exhiban las actas de todas las mesas y que las pueda verificar, que se respeten los derechos de los venezolanos y la libertad de expresión de los líderes políticos”, ha insistido. https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/08/UbjstfaA-34575131.mp4 Margarita Robles reclama las actas electorales en Venezuela tras el «aldabonazo» de Santo Domingo Mientras tanto, en Venezuela la situación es complicada. El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, está llamado este lunes a declarar este lunes ante la Fiscalía y ha difundido un mensaje en redes sociales advirtiendo de que esta citación carece de garantías. “El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general se ha comportado reiteradamente como un acusador político: condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”, ha declarado a través de un vídeo compartido en su perfil de la red social X. Albares ha reiterado su apoyo al país latinoamericano y ha señalado que Venezuela es “un país hermano” y que España “tiene un papel importante que hacer” para “propiciar un diálogo entre el gobierno y la oposición”. En este sentido, ha destacado la “mediación” del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que “recibe el agradecimiento tanto de oposición como del gobierno de Venezuela por esa labor que hace”. Albares alerta de una extensión de la guerra de Gaza al Líbano Respecto a la guerra en Gaza, el ministro ha indicado que se está produciendo un momento de “máxima tensión”. “Ese enfrentamiento directo entre Israel y Hezbolá es un punto que llevamos meses señalando, esa posible extensión de la guerra al Líbano, y pasaría a ser una guerra regional con connotaciones muy graves”. Con la intención de poner fin a este conflicto, Albares ha pedido un alto al fuego y que pueda llegar la ayuda humanitaria “sin ningún obstáculo”. Hay que establecer un marco en el que pueda haber un diálogo entre israelíes y palestinos. Al final del camino tiene que haber un estado palestino que conviva en buena vecindad con el estado israelí”, ha concluido el responsable de Exteriores español.