El kilo de la carne de pollo sube entre Bs 3 y 4, comerciantes atribuyen alza a la escasez de diésel y dólares

La escasez de combustible y divisas en territorio nacional agudiza la crisis que atraviesan varias familias bolivianas, uno de los productos que se encareció durante las dos últimas semanas es la carne de pollo que incrementó entre 3 y 4 bolivianos el kilo. Los comerciantes de este producto atribuyen que el alza es producto de la escasez del dólar y diésel.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) realizó un recorrido por dos mercados de La Paz, Rodríguez y Garita de Lima, además se hizo consultas en dos agencias de pollos (Sofía e Imba) de la zona de Obrajes en la zona Sur. Si bien en los centros de abasto se puede conseguir el pollo, el incremento en el precio es evidente lo que genera la preocupación de la población.

En el mercado Rodríguez, el kilo de la carne de pollo oscila entre 17 y 18 bolivianos, hace un mes se vendía entre 13,50 y 14 bolivianos. Mientras que en los puestos de venta de la zona Garita de Lima, los precios fluctúan entre 16,80 y 17,60 bolivianos

Si bien el costo de la carne de pollo varía por temporada, entre hace dos y tres semanas, lo costos se elevaron, los comerciantes de este producto añaden que es a raíz de la falta de dólares que atraviesa el país hace más de un año y que esa situación provocó el encarecimiento de las materias primas para alimentar a las aves, además de las vacunas contra la gripe aviar que requieren los avicultores para garantizar la producción de la carne de pollo y huevo.

“La gente piensa que nosotros estamos haciendo subir a nuestro gusto el precio (del pollo), pero no es así, los mayoristas ya traen caro, ellos dicen que todo ha subido, el maíz, el sorgo y hasta las vacunas para los pollitos. No hay dólares y eso está afectando a todos, no solo a unos cuantos”, señaló uno de los comerciantes, que evitó dar su nombre, en la zona Garita de Lima.

También reveló que no solo la carne de pollo subió de precio, sino de la misma manera las menudencias del ave que se comercializan en algunos puntos de venta como el hígado, las patitas y mollejas, el kilo de esos productos oscila entre 9,50 y 10 bolivianos, hace tres semanas se podía encontrar a 7 bolivianos.

Los vendedores de pollo atribuyen también el incremento del precio a la falta de diésel, ya que aseguran que los camiones que distribuyen la carne no pueden llegar con regularidad desde Santa Cruz y Cochabamba a la ciudad de La Paz por falta del combustible en las estaciones de servicio.

En dos agencias de carne de pollo de la zona Sur de la marca Sofía e Imba, afirman que solo les llega entre 15 a 20 pollos para comercializar y que eso se debe a la escasez de diésel, ya que aseguran que sus proveedores no logran cargar diésel a sus vehículos con regularidad y eso dificulta la distribución de los productos en los diferentes puntos de venta.

“Ya no llega como antes los pollos, no hay diésel y los camiones están parados, los que logran traen poco y eso reparte en diferentes agencias. Por eso también ya no hay mucha menudencia”, indicó una de las vendedoras.

De acuerdo a reportes, en la ciudad de Santa Cruz también reportó un alza en el precio del kilo de pollo de 14 a 17 bolivianos. En Oruro, la situación es similar, ya que los costos del producto oscilan entre 19,50 y 19,80 bolivianos.

Omar Castro, dirigente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, agregó que en las últimas semanas se les dificulta conseguir maíz, el alimento para las aves. Dijo que los precios subieron

“Nos preocupa el abastecimiento de grano, cada vez está más difícil conseguir el grano, los costos están subiendo”, dijo a tiempo de señalar que el quintal de maíz se compraba a 95 bolivianos y ahora tiene un precio de 120 bolivianos.

