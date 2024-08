«Él me amenazó con volver»: Dejan libre al agresor de una joven comerciante

El incidente quedó captado por imágenes de cámaras de seguridad del negocio. La víctima recibió golpes en el rostro.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

En un controvertido fallo, el juez José Alberto Cossío Antezana otorgó medidas de carácter personal en favor de Juan Justo Santos Colque, imputado por lesiones graves y leves tras golpear violentamente a una joven comerciante de 21 años la madrugada del domingo en el mercado El Carmen II de la Pampa de la Isla.

El incidente, captado por cámaras de seguridad, muestra a Santos propinando dos golpes en el rostro de la mujer, quien le había cobrado por unas cervezas consumidas. Según el abogado de Santos, Williams Reynolds Miranda, el agresor no tenía dinero para cancelar las bebidas y estaba en estado de ebriedad en el momento del ataque.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La justicia es muy injusta, yo pienso que porque no me mató por eso está libre. Él me amenazó con volver,” dijo la víctima entre lágrimas. El denunciado, momentos antes de su audiencia, alegó no recordar nada debido a su estado de embriaguez y pidió perdón. Un certificado médico forense otorgó dos días de incapacidad a la víctima.

La madre de la joven, visiblemente consternada, exigió justicia y que su agresor sea encarcelado debido a las amenazas que su hija ha recibido. «La agarró a manazos, le dijo que la iba a matar y que no la iba a escapar. Mi hija está con dolores en su cabeza y por miedo no abrió ni su tienda,» denunció la madre.