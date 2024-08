El orureño Fantasmas empató en condición de local, pero se mantiene como único líder de su serie tras la quinta jornada del torneo de futsal

El potosino Córdova (del Grupo A) se convirtió como único club con puntaje perfecto en la Liga Nacional de Futsal gracias a su más reciente triunfo por la quinta jornada, en la que el orureño Fantasmas Morales Moralitos (B) tropezó al empatar en condición de local.

Nuevamente, durante tres días (de jueves a sábado), se disputaron los ocho partidos del principal torneo de clubes del país.

Fue una quinta jornada que estuvo marcada por algunas goleadas y empates en ambas series.

Grupo A

Córdova demostró que pasa por un gran momento al sumar su cuarto triunfo consecutivo. Esta vez se impuso en condición de visitante sobre sobre el tarijeño San Martín en el coliseo Los Chapacos (2-4).

Con ello llegó a los 12 puntos para ser líder indiscutible de su grupo, mientras que los tarijeños se quedaron con cinco unidades.

El yacuibeño Petrolero hizo respetar su localía al derrotar a Deportivo Amistad de Bermejo (5-1) en el Margoth Quevedo.

Los yacuibeños se ubican segundos con ocho puntos, en tanto que los bermejeños están con cinco.

El potosino Concepción se impuso en el Ciudad de Potosí sobre el tarijeño Nantes (3-1) para llegar a las seis unidades; su rival de turno se quedó con cuatro.

El cruceño CRE sumó su segundo triunfo al hilo al derrotar al yacuibeño La Prensa (5-0) en el Jhon Píctor Blanco y con ello está con seis puntos y su contrincante se quedó con cuatro.

Grupo B

Fantasmas Morales Moralitos, vigente bicampeón de la Liga Nacional, no mantuvo su puntaje perfecto al igualar 4-4 con el paceño Adutoys en el Palacio de los Deportes.

Pese a ello sigue como único líder con 13 unidades y el cuadro de La Paz es tercero con siete.

El cochabambino Víctor Muriel se mantiene segundo con 10 puntos al empatar a domicilio con el chuquisaqueño Lizondo Singapur en el Jorge Revilla Aldana (1-1). Los capitalinos tienen cuatro unidades.

El paceño Wolf Sport venció 4-2 al orureño Morales Moralitos en el Julio Borelli Viterito y gracias a ello tiene seis puntos, mientras que su contrincante se mantuvo con tres.

Proyecto Redag, de El Alto, goleó 8-2 al chuquisaqueño Antofagasta en el Héroes de Octubre.

Alcanzó los seis puntos y los capitalinos se mantienen con tres.

Lo que viene

La sexta jornada se disputará desde el jueves 22 hasta el sábado 24 de agosto. En el primer día jugarán por el Grupo A, Nantes vs. Córdova (19.30, en Los Chapacos); el viernes 23, CRE vs. Petrolero (21.10, Jhon Píctor Blanco) y Deportivo Amistad vs. La Prensa (21.10, Julia Iriarte); mientras que el sábado 24, San Martín vs. Concepción (21.10, Los Chapacos).

Los encuentros del Grupo B serán: el jueves 22, Lizondo Singapur vs. Proyecto Redag (21.10, Jorge Revilla Aldana); el viernes 23, Antofagasta vs. Víctor Muriel (19.30, Jorge Revilla Aldana) y Wolf Sport vs. Fantasmas Morales Moralitos (19.30, Julio Borelli Viterito); en tanto que el sábado 24, Morales Moralitos vs. Adutoys (19.30, Palacio de los Deportes).

Fuente: Futsal Bolivia