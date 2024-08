El referéndum de Luis Arce tiene dos rutas clave y cuatro pasos para consolidarse

Yolanda Mamani Cayo.

Fuente: El Deber

No obstante, en el parágrafo II señala que “la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa…”. No menciona al presidente del Estado.

“En el primer párrafo (I del artículo 411) le permite al presidente de hacer lo más, que es una reforma total, por lo tanto, en el párrafo II al decir ‘podrá’, y no ‘deberá’, le habilita al presidente (Arce) de realizar lo menos, que es una reforma parcia l. Si el presidente puede hacer una reforma total directamente (como dice el) párrafo I, y el párrafo II no limita esa facultad, sino que plantea ‘podrá’ (…) habilita la interpretación que está planteando el diputado Jáuregui: que el Tribunal Constitucional defina la interpretación conforme a la Constitución”, argumentó.

En todo este diseño del Gobierno, la Asamblea Legislativa no juega ningún papel y cuando este medio le consultó a Lima sobre esa exclusión, la autoridad se molestó y dijo que no se está excluyendo a nadie porque existen tres vías constitucionales para hacer una reforma: iniciativa popular, Asamblea Legislativa y el presidente. “He dicho expresamente que no vamos a estar secuestrados por la Asamblea y si la Asamblea no quiere participar, no vamos a contar con ellos”.