El Supremo da el primer paso para validar la victoria de Maduro en medio de críticas de candidatos

El máximo tribunal venezolano citó a los aspirantes para que firmaran una resolución por la que se comprometen a entregar sus actas. Edmundo González no acudió a la audiencia.

Fuente: El País / Florantonia Singer

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el chavismo, ha dado este viernes el primer paso para validar los datos de las elecciones del 28 de julio difundidos por el Consejo Nacional Electoral y que otorgan la victoria a Nicolás Maduro. Después de que el mandatario acudiera al tribunal para intentar legitimar el resultado, la máxima instancia judicial del país ha celebrado una audiencia exprés en la Sala Electoral a la que estaban citados los candidatos. Ante la silla vacía de Edmundo González Urrutia, el aspirante opositor que denunció fraude electoral, el tribunal les ha hecho a firmar un documento por el que acatan sus resoluciones sobre la revisión del proceso electoral. El órgano también les ha pedido entregar todos las pruebas y actas con las que cuentan para respaldar los votos que obtuvieron.

El sillón destinado a González -identificado con un error en el nombre de su partido, escrito como Mesa de la Unidad Popular en lugar de Mesa de la Unidad Democrática- fue colocado al lado del asiento de Maduro, pero, tras las amenazas de cárcel recibidas por el propio presidente, no acudió a la audiencia. De diez candidatos fueron nueve y el documento fue suscrito por ocho. Enrique Márquez, del partido Centrados, se negó a firmarlo. Este dirigente opositor en busca de una tercera vía fue a la cita pese a que los más altos mando del chavismo le han acusado de haber participado en el supuesto ataque informático al sistema de votación.

“Vine a ver de qué se trataba y me voy igual”, señaló. “Se admite un recurso contencioso del presidente ganador, y me pregunto: ¿contra qué concurre? ¿Contra su propia proclamación?”. Márquez reiteró la exigencia de que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados mesa por mesa que soportan los dos boletines de resultados emitidos. “Espero que este asunto en el Tribunal Supremo de Justicia no sea utilizado para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se esconda bajo las togas de los magistrados. Las actas son fundamentales para la transparencia y para la paz”

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En la audiencia estaban los candidatos, y las cabezas de los principales poderes, como la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. Los representantes de la autoridad electoral no estuvieron, aunque minutos antes dieron el segundo boletín tras cinco días de silencio con el que ratificaron el triunfo de Maduro con 6.408.844, que representan el 51,95% de los votos, frente a los 5.326.104 de votos supuestamente obtenidos por Edmundo González con el 43,18%, pero sin presentar las actas y los resultados desglosados.

A la exigencia de Márquez al CNE de la publicación de las actas también se sumaron el candidato Javier Bertucci, Benjamín Rausseo y Antonio Ecarri, quien aseguró que consignó sus observaciones sobre el proceso del que desconoce en qué condiciones fue citado. “Aquí es el Consejo Nacional Electoral el que está escurriendo el bulto, quien tiene todas las actas de las mesas, son ellos”, denunció Ecarri, quien entregó un documento con todas sus observaciones sobre el proceso iniciado en el Supremo. “No todos los que están protestando en los barrios son fascistas, aquí hay descontento y el descontento se cura con transparencia. Esto no se puede demorar”.

Maduro también intervino para increpar la ausencia de González Urrutia, que desde la noche que se anunciaron los resultados defiende su victoria y ha publicado en una web —bloqueada dentro de Venezuela— más del 80% de las actas obtenidas por sus testigos que lo confirma. “¿Qué planea el candidato González Urrutia? Más violencia. ¿Por qué se esconde, por qué no da la cara?”, dijo el mandatario, quien aseguró que a las diez de la mañana de este viernes había confirmado su asistencia y luego la declinó por falta de consenso de la Plataforma Unitaria.

González Urrutia fue convocado a la audiencia en el Supremo en medio de amenazas de encarcelamiento del propio Maduro y del fiscal general, Tarek William Saab, presente en el acto. El líder del chavismo dijo que estaba preparado para entregar el 100% de las actas para que sean revisadas por los magistrados, aunque es a la autoridad electoral a quien corresponde entregarlas, así como realizar las auditorías posteriores a las elecciones, que no se hicieron, incluida la del aspecto de telecomunicaciones, que sería clave para esclarecer las denuncias del supuesto hackeo informático del sistema desde Macedonia del Norte.

Al recurrir al Tribunal Supremo, el chavismo gana tiempo en un contexto de creciente presión interna y externa. La comunidad internacional ha exigido la publicación de los resultados desglosados y auditorias verificadas por expertos nacionales. Los Gobiernos Brasil, Colombia y México empujan más de cerca para un acuerdo político negociado a la crisis, que incluya a Maduro y a González Urrutia, pero sin el protagonismo de la líder opositora, María Corina Machado. Mientras tanto, el camino emprendido a través del Supremo, usado en elecciones pasadas como las de la Asamblea Nacional en 2015, cuando se invalidó la elección de tres diputados que daban la mayoría absoluta a la oposición y casi una década después sigue sin resolverse, puede mantener la resolución del conflicto postelectoral en un suspenso indefinido.