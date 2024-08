Emergencias del Hospital de Clínicas colapsó y hubo pacientes hasta en el piso

Los pacientes que acudieron a emergencias del Hospital de Clínicas de La Paz tuvieron que esperar varias horas para ser atendidos. En algunos casos los derivaron a otros centros.

Fuente: Unitel

La hija de una paciente contó que tuvo que pedir ayuda a los médicos para buscar atención para su mamá. Sin dar detalles de la dolencia de la paciente, la joven señaló que durmieron en puertas de emergencias.

“He llorado a los doctores para que me puedan ayudar. He peregrinado en silla de ruedas con mi mamá, pero los doctores nos dijeron que no hay espacio, y no les dotan de material”, contó.

En algunos casos, la joven dijo que varios de los enfermos fueron derivados a otros hospitales ante la falta de atención.

“Está colapsando, hay gente que han rechazado, en las ambulancias las han mandado a otros hospitales de segundo nivel”, dijo.

Además, varias de las personas reclamaron la falta de camillas, sillas e incluso ambientes adecuados para la atención.

Ante esta situación, la dirección de este centro hospitalario tuvo una reunión con los responsables del área de emergencias para activar una solución a este problema. Hasta las 17:00 de este viernes, no hubo un manifiesto del hospital.