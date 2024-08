En 2023, Bolivia logró un récord histórico en su Producto Interno Bruto (PIB) nominal de $us 45.464 millones pese a las dificultades económicas internacionales surgidas desde la pandemia de 2020, cuando el PIB nominal cayó a $us 36.897 millones, reportó este sábado el Ministerio de Economía.

En 2022, el PIB nominal alcanzó a $us 44.315 millones, según reportes oficiales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El PIB nominal es el valor a precios de mercado (precios corrientes) de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un período determinado de tiempo, normalmente un año.

Según la revista Eco Bolivia, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la baja del PIB nominal en 2020 fue revertida “gracias a las medidas económicas aplicadas en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo que ha sido fundamental en el fortalecimiento de los diversos sectores productivos y la redistribución del ingreso”.

“El PIB real de Bolivia creció a un promedio anual de 4,3% entre 2021 y 2023, en un contexto internacional complejo; lo que resalta la resiliencia de la economía boliviana y la efectividad de las políticas implementadas”, resalta el informe.

Asimismo, explica que en 2023 el país alcanzó su PIB per cápita más alto con $us 3.736.

En 2005, este indicador llegaba a $us 1.037, es decir, que en 17 años de vigencia del modelo económico casi se multiplicó por cuatro.

El año pasado, La Razón informó que, en los últimos 20 años, el PIB de Bolivia creció de manera exponencial, casi seis veces, excepto en 2020.

Lea más: Bolivia, en el podio del crecimiento económico de la región

PIB

La información de Economía destaca también que la inversión pública ejecutada en la industria fue la más alta en la historia con $us 225 millones en 2023. Entre 2021 y 2023 el promedio de ejecución de este sector fue de $us 129 millones; superando al ejecutado en el período 2006-2019 de $us 89 millones y al período 1987-2005 de solo $us 3 millones.

Las recaudaciones tributarias también experimentan un crecimiento sostenido, alcanzando Bs58.771 millones en 2023, un incremento del 38% desde el año 2020.

En el ámbito social, Bolivia logró reducir la pobreza extrema a 11,9% en 2023, una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto de 2020, que posicionó a Bolivia como la tercera nación con mayor reducción de la pobreza en América del Sur.

El índice Gini, que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos, bajó de 0,45 en 2020 a 0,43 en 2023.

La tasa de desocupación urbana se redujo a más de la mitad entre 2020 y 2023, pasando de 8,4% a 3,9%. Esta cifra representa una disminución de 4,5 puntos porcentuales y es la tasa de desocupación más baja del país.

Los programas sociales como el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy y la Renta Dignidad, con una inversión social acumulada de Bs 59.414 millones hasta 2023, que han mejorado las condiciones de vida de los bolivianos.