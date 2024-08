En Sucre, el dólar paralelo ahora se cambia por Bs 14

DEMANDA. Negocios en el centro de Sucre que sacan letreros de compra de dólares. Correo del Sur

El dólar en el mercado paralelo de Sucre se sitúa en Bs 14, es decir, subió más del 100 por ciento en comparación con la cotización oficial fijada por el Banco Central de Bolivia (BCB). En otros puntos del país, como Santa Cruz y fronteras, ya llegó a Bs 15.

Las medidas adoptadas por el Gobierno en febrero pasado para aumentar el flujo de divisas en el país tuvieron efecto por un corto tiempo.

Hasta antes de ese mes, la moneda extranjera bajó a Bs 8 en la capital del país, donde hasta entonces fluctuaba en más de Bs 9.

Sin embargo, cuatro meses después, es decir en junio, el dólar volvió a escalar a Bs 9 en el mercado informal.

La situación empeoró esta semana de agosto, pues ahora la cotización alcanzó la cifra récord de Bs 14 por cada dólar.

Según comentaron los librecambistas a este diario, el negocio está “paralizado por esta cuestión del alza del dólar”.

“La gente prefiere guardárselo (los dólares) y, más bien, quiere comprar más. Por ese motivo es que no hay movimiento”, dijo uno de los librecambistas de la avenida Hernando Siles en Sucre.

El dólar para la compra en esta ciudad se sitúa en Bs 13 y para la venta en Bs 14.

“Es lo más alto que ha llegado, no hay dólares, estamos perjudicados totalmente porque la gente en vez de querer vender sus dólares quiere comprar para asegurar su economía”, recalcó otro librecambista consultado.

Los que se dedican a esta actividad de cambio de divisas afirman que las personas que acuden al mercado informal a ofrecer sus dólares buscan una cotización alta; por ejemplo, piden que se les pague Bs 15 por cada billete estadounidense.

De acuerdo con reportes de prensa, ahora los librecambistas compran el dólar a Bs 13 y lo venden hasta en Bs 15, sobre todo en Santa Cruz y las fronteras con Argentina y con Perú.

Así, el costo ya superó en más del doble la cotización oficial, que es de Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra.

A diferencia de las grandes sumas que se mueven en el mercado paralelo del eje troncal del país, en Sucre los librecambistas dicen que solo manejan entre 10.000 y 15.000 dólares.

“Acá (en Sucre), con 100 dólares, 200 dólares, caminan calle arriba, calle abajo, buscando la mejor cotización. Y como le digo la gente quiere vendernos a 15, la gente es la que especula y no nosotros. Y la gente que no conoce nos echa la culpa a nosotros (…), dice que nosotros somos los que especulamos, como si fuéramos grandes capitalistas, trabajamos con 10.000, 15.000 dólares, con eso qué vamos a hacer, tenemos que hacer girar en el día. Si no hay, estamos sin ganancia, como le digo, la gente es la que especula con los dólares”, recalcó uno de los librecambistas.

Si uno quiere vender sus dólares en el mercado paralelo, los librecambistas pagan hasta Bs 13, pero a partir de los 500 dólares o 1.000 dólares “se incrementa siempre alguito”.

En la capital, la actual cotización del también denominado dólar “blue”, cuya variación está sujeta a la oferta y demanda, se mantiene desde hace una semana y media.

OTRAS MONEDAS

El euro y el peso chileno también están con precios altos; por ejemplo, en Sucre esta semana el euro se cotiza en Bs 13,90 y el peso chileno en Bs 11.

“Las demás (monedas) no tienen tanto movimiento; el peso argentino está por los suelos; el real está a Bs 1,80”, reveló uno de los librecambistas.

GOBIERNO

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, indicó a Urgente.bo que hay dificultades de acceso a las divisas y que la prioridad del Gobierno es atender a los importadores y al sector empresarial que requiere las divisas. Sin embargo, recordó que el Banco Central de Bolivia habilitó una plataforma para solicitar la compra de dólares, pero sostiene que la atención se realiza en el momento y se hace una reprogramación de semanas.