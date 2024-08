En un audio filtrado y atribuido al secretario ejecutivo de la Federación de Panificadores de El Alto, Fidel Paco, éste instruye a sus bases esconder la harina que tienen en sus depósitos para evitar el control de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). El Gobierno anuncia un proceso contra el dirigente.

“Instruyan a todos los afiliados o cierren los depósitos no lo muestren (la harina), por favor les rogaría a cada uno de los presidentes no lo muestren, solo digan que no tenemos harina, (con) qué harina vamos a trabajar, sólo muestren el horno”, dice Paco en el audio presentado este domingo por el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gróver Lacoa, en Bolivia Tv.

El viernes, Paco anunció que desde esta semana no se garantizará la entrega ni el peso justo del pan de batalla debido a una supuesta falta de harina, a pesar de que el Gobierno garantizó la entrega del insumo a un precio de Bs 136 el quintal.

Precio

El viceministro lamentó que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, se generen anuncios “irresponsables” de desabastecer el pan de batalla a la población.

“Vamos a tomar los recaudos necesarios desde la vía judicial porque no vamos a permitir que personas busquen denostar el esfuerzo del pueblo boliviano, del Gobierno por mantener la estabilidad de precios por capricho personal e interés político”, remarcó Lacoa.

La autoridad cuestionó que el dirigente “amenace al pueblo, a pesar de recibir harina subvencionada de cuatro quintales día por panificador”.

“No vamos a permitir que ni reduzcan la provisión de pan en la ciudad del Alto ni mucho menos el gramaje. Tenemos un convenio que establece que tiene que vender el pan a 50 centavos y con 60 gramos mínimamente el peso del pan y eso lo vamos a controlar”, remarcó.

Asimismo, señaló que las acciones de Paco no responden a reivindicaciones de su sector sino más bien a intereses políticos.

“A pesar de todo lo que está haciendo el gobierno por el sector, este señor busca convulsionar y genera zozobra en la población; no es coincidencia, tiene interés, tiene móviles políticos y eso lo hemos denunciado ya a la dirigencia nacional de los panificadores”.

Harina

Lacoa recordó que el Gobierno ejecuta medidas para abastecer de insumos al sector panificar, para garantizar el precio del plan a Bs 0,50 con el peso de 0,60 gramos. Remarcó que los panificadores reciben el quintal de haría a Bs 136; por debajo del precio en los mercados, donde supera los Bs 300.

Además, recordó, el Gobierno aprobó un decreto supremo que autoriza la importación de trigo (en harina y grano) con el 0% de gravamen arancelario hasta el 31 de diciembre de 2024, con el objetivo de garantizar su abastecimiento en el mercado nacional.

El viceministro destacó también que se importará 60.000 toneladas de trigo y se coordinó la importación de otras 20.000 toneladas de este insumo para los molineros industriales de occidente. Similares medidas se planifican para el sector molinero del oriente.

Además, se garantiza la entrega de azúcar a precio preferencial para el sector panificador: Bs 220 el quintal, por debajo de los Bs 260 que cuesta en los mercados.