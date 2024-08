Encuentran 11 cabezas de ganado vacuno que eran llevadas de contrabando al Perú 

Dirigentes denunciaron que los comunarios intentaron impedir que se decomise la carne de contrabando.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

11 cabezas de ganado vacuno fueron encontradas en el municipio de Achacachi, estaban dentro de un camión, aparentemente, a punto de salir de contrabando al Perú.

Dirigentes identificaron que el camión no tenía la documentación necesaria y tampoco las estaba llevando al matadero. Además, serían reses de primera y su carne sería la mejor del país. Aseguraron que en el país se queda la carne de menor calidad.

«No podemos seguir matando al pueblo de hambre porque ya no consumen esta carne si no que eran vaquitas de tercera calidad. No es solo una preocupación nuestra, sino a nivel nacional», aseveró un dirigente carnicero.

Integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), junto a personal de Sensag y el comando Estratégico Operacional (CEO) llegaron al lugar para secuestras las cabezas de ganado. Sin embargo, los comunarios se opusieron y defendieron a los contrabandistas.

Asimismo, los dirigentes denunciaron que el contrabando no solo afecta al ganado bovino, sino también ovino, porcino, camélidos y pollo. Del mismo modo, con productos como tomate y cebolla. Por eso, indicaron que su sector se declaró en estado de emergencia y alerta a nivel nacional, tras un ampliado realizado en la ciudad de El Alto.

En menos de una semana, esta es la segunda vez que se secuestra cabezas de ganado que eran llevadas de contrabando. La primera intervención fue el pasado fin de semana, cuando se secuestró 36 reses de primera calidad. En ese sentido, Contracabol exige al gobierno mayor control en las fronteras.

«Ayer los trabajadores en carne de Achacachi han interceptado un camión Nissan Cóndor que estaba saliendo con destino hacia el país de Perú. No lo dejaron salir y se puso en conocimiento del CEO, Senasag, y del ejército que está en el Regimiento de Ayacucho, justamente en Achacachi», dijo Cliserio Serrano, dirigente de la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra) de El Alto.

Apuntaron que el contrabando afecta al abastecimiento normal de carne y también genera daños económicos en su sector.