Envían a la cárcel al rector interino de la Universidad Guaraní por abuso sexual y acoso

El 26 de enero de 2021, el sindicado fue posesionado como rector de dicha casa académica por el entonces ministro de Educación, Adrián Quelca.

Fuente: ANF

El rector de la Universidad Indígena Boliviana Comunitaria, Intercultural y Productiva Unibol Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa”, Gonzalo M. P., fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por abuso sexual y acoso a estudiantes.

La abogada, Jessica Echeverría, informó que el sindicado usó su cargo para acosar a las estudiantes y funcionarias de la entidad académica, dijo que existen cuatro víctimas que denunciaron.

“Son cuatro víctimas que han tenido el valor de denunciar, son cuatro procesos penales que están con imputación formal. En la audiencia de una de las causas se ha demostrado que existen indicios de que ha cometido estos delitos de índole sexual”, explicó la jurista.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El sindicado fue aprehendido en anteriores días, y la Fiscalía encontró elementos suficientes para presentar una imputación y pedir su detención preventiva. De acuerdo con las investigaciones, estos ultrajes datan desde 2022, pero las víctimas no se animaron a denunciaron porque eran intimidadas por el sujeto.

Una de las victimas, contó que el denunciado ingresaba a su oficina en reiteradas oportunidades, cerraba la puerta y aprovechaba para acosarla. Reveló que mandaron varias notas al Ministerio de Educación denunciando esos abusos, pero no tuvieron respuesta.

“Él ingresa a mi oficina, cierra la puerta y procede a rozarme sus genitales por detrás y me empezó a tocar, me abrazó fuerte. Hemos mandado cartas al Ministerio de Educación denunciando esos hechos, pero no respondían. Me enteré que una de las victimas presentó una denuncia y yo me sume, porque somos cuatro víctimas”, relató.

Destitución

Por otra parte, el ministro de Educación, Omar Veliz, informó que se decidió destituir al rector de su cargo, debido a las denuncias que se presentaron en su contra. afirmó que no permitirán que esas agresiones queden en la impunidad.

“Son varias las denuncias. Se tiene que hacer justicia, no podemos permitir como Ministerio de Educación, que pasen estas cosas. Queremos decirles a los padres de familia, a las estudiantes que habrían sufrido estas agresiones que hagan llegar sus denuncias, nosotros vamos a hacer cumplir la normativa y los procedimientos hasta su conclusión, porque no es posible que se den este tipo de acciones”, dijo.

El 26 de enero de 2021, el sindicado fue posesionado como rector de dicha casa académica por el entonces ministro de Educación, Adrián Quelca.

/EUA/