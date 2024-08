Equipo jurídico del MAS “evista” anuncia que apelará decisión del TSE y no descarta iniciar procesos penales

Ayer, el TSE rechazó observar la realización del congreso “evista” bajo el argumento de que la convocatoria no se hizo en consenso con las organizaciones sociales.

Por Marisol Esthela Alvarado Flores

Fuente: Visión

El equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció este sábado que apelará la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no acompañar el congreso previsto para el 3 de septiembre, en Villa Tunari, y no descarta iniciar procesos penales en contra de los vocales.

“Vamos a impugnar, vamos a activar mecanismos legales, y vamos a analizar seriamente responsabilizar en la vía procesal a los vocales del Tribunal Supremo Electoral”, dijo Diego Jiménez, asesor jurídico del MAS “evista”, a los periodistas.

Ayer, el TSE rechazó observar la realización del congreso “evista” bajo el argumento de que la convocatoria no se hizo en consenso con las organizaciones sociales de este instrumento político, es decir, con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Interculturales de Bolivia y la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’.

Sin embargo, estas organizaciones están lideradas por dirigentes afines al presidente Luis Arce.

De acuerdo con Jiménez, el instrumento político invitó a estos dirigentes a participar, pero ellos expresaron su negativa, entonces, -aseveró- no se puede decir que se incumplió los requisitos necesarios para que el TSE acompañe el evento político.

Para el abogado, el objetivo es claro, lo que busca el TSE es “proscribir” al MAS, porque ya cuenta con una amonestación y se requieren de tres para que se pierda la personería jurídica.

Jiménez calificó de “irracional” la decisión del TSE que solo “vulnera los derechos políticos” del instrumento, además, agregó que el pronunciamiento es «contradictorio y espurio».

El asesor “evista” afirmó que, pese a la postura del TSE, el congreso se efectuará en la fecha prevista y contará con “su único líder Evo Morales”.

Agregó que precisamente para no llegar a medidas de fuerza se acudió en cuatro oportunidades al tribunal, mediante las vías legales; no obstante, es esa entidad la que está arrinconando a asumir decisiones políticas y no jurídicas.

