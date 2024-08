«Era gordita»: Sentencian de por vida al exjugador de la NFL por matar a una niña

Ex-NFL RB Cierre Wood & GF Ann Taylor Charged With Murdering 5-Year Old Girl. Wood Forced ‘Chunky’ Child To Endure Cruel Exercise Regiment. Mom Sat On Her Chest (Video) https://t.co/YQXIk9grlN pic.twitter.com/a2SqryazNr

La niña murió con extensas heridas internas, incluyendo un hígado lacerado, costillas rotas y heridas graves desde la frente hasta los muslos. La jueza Melanie Tobiasson, quien revisó las fotografías de las lesiones, comentó que «una vez que las ves, no puedes deshacerlo».

Según confesó el atleta, él forzó a la menor a hacer sentadillas y correr en el apartamento como castigo, tratando de ponerla «en el camino correcto debido a que era gordita».

Tonight at 6: A former NFL player and his girlfriend have been charged with the murder of 5-year-old La’Rayah Davis.

Davis’ father said he was trying to gain full custody of his daughter before her death: «I hope they get the death penalty,» he said. #8NN pic.twitter.com/e1GqH74qxb

