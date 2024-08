Ernesto amenaza con convertirse en huracán tras causar apagones e inundaciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes

Más de 300 mil personas se encuentran sin electricidad mientras intensas lluvias y fuertes vientos golpean la isla, ocasionando inundaciones y cortes de energía que han dejado a comunidades enteras incomunicadas.





Los automóviles circulan por una carretera inundada tras las fuertes lluvias en la ciudad de Basse-Terre, en la isla caribeña francesa de Guadalupe, el martes. (Brian Nocandy/AFP/Getty Images)

Fuente: infobae.com

La tormenta tropical Ernesto está próxima a convertirse en un huracán de gran intensidad, azotando actualmente a Puerto Rico y las Islas Vírgenes con intensas lluvias y vientos destructivos. Según recogió CNN, más de 300 mil clientes en Puerto Rico se quedaron sin electricidad la mañana del miércoles 14 de agosto, informó LUMA Energy, la empresa encargada de la transmisión y distribución de energía en la isla. Entre tanto, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, casi 46,000 clientes están sin luz, lo que representa aproximadamente el 92% de los clientes monitoreados, según PowerOutage.us.

Los vientos máximos sostenidos de Ernesto alcanzan los 112 km/h (70 mph), tan solo 6 km/h menos que la fuerza de un huracán, añade CNN. LUMA Energy ha movilizado equipos en todas las islas para enfrentar las interrupciones del suministro eléctrico. El presidente de la empresa, Juan Saca, instó a la población a reportar los cortes de energía, subrayando que el sistema eléctrico no está suficientemente modernizado para detectarlos automáticamente. “El sistema eléctrico de Puerto Rico no está lo suficientemente modernizado para detectar cortes de energía”, indicó Saca, según The Associated Press.

Las lluvias torrenciales han dejado casi medio pie (aproximadamente 15 cm) de agua en Puerto Rico, causando inundaciones repentinas en las partes este y sur de la isla y en las Islas Vírgenes. CNN cita que múltiples advertencias de inundaciones se mantenían vigentes el miércoles por la mañana para las islas de St. Croix, St. Thomas y St. John en las Islas Vírgenes, así como para las regiones este y sur de Puerto Rico, incluidas Vieques y Culebra. De acuerdo con las declaraciones de las autoridades fronterizas, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, movilizó a la Guardia Nacional e instó a la población a resguardarse en sus hogares. Además, Pierluisi ordenó el cierre de las escuelas públicas y activó casi 80 refugios.

La costa este de Puerto Rico está preparando a sus habitantes para posibles marejadas ciclónicas que podrían elevar los niveles de agua hasta 0.91 metros (3 pies). Estas condiciones, sumadas a los oleajes y mareas de resaca, representan un grave peligro para cualquier persona en el agua, reseñó CNN. Ernesto se dirige hacia el Atlántico abierto, donde se espera que gane fuerza y se convierta en un gran huracán para el fin de semana.

Ernesto producirá un total de cuatro a seis pulgadas de lluvia en Puerto Rico con hasta diez pulgadas máximas para el sureste de la isla y entre dos a tres para el noroeste. (NHC/NOAA)

La Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) está lista para asistir en las operaciones de socorro tras la tormenta, añadió CNN. La agencia ha desplazado personal y equipo para apoyar en las labores de rescate y provisión de suministros esenciales. No obstante, es importante recalcar que el fondo de ayuda de desastre de FEMA ha agotado sus recursos por segundo año consecutivo, atribuido al crecimiento de desastres climáticos, según una fuente citada por CNN. Jaclyn Rothenberg, portavoz de la agencia, aseguró que: “FEMA tiene suficientes recursos para responder a Ernesto y cualquier otro desastre que pueda surgir, mientras tanto,” informó CNN. Esto se produce en un contexto donde FEMA ha pedido al Congreso una financiación suplementaria de 9,000 millones de dólares para restablecer el fondo de ayuda en caso de desastre.

Con Ernesto dirigiéndose al Atlántico, se espera que se convierta en un huracán de categoría 3 para el fin de semana. CNN aseguró que Ernesto podría mantener esa fuerza o llegar incluso a categoría 2 cuando pase cerca de Bermudas. El impacto que tendrá en la isla dependerá de lo cerca que pase, pero se estima que provocará olas altas, oleajes peligrosos y posibles inundaciones.

Finalmente, cabe destacar que los efectos de la tormenta serán extensos. CNN informó que olas y mareas peligrosas podrían afectar la costa este de Estados Unidos, las Bahamas y partes del Caribe hasta principios de la próxima semana, subrayando la importancia de tomar precauciones en estas áreas.

Calles afectadas en Puerto Rico

De acuerdo con el medio puertorriqueño, El Nuevo Día, varias carreteras se encuentran cerradas luego que las lluvias y vientos de la tormenta tropical Ernesto provocara obstrucciones en los carriles. La Policía aseguró que personal de Manejo de Emergencia de cada municipio fue activado para la remoción de los árboles caídos.

Personal de las diversas oficinas de Manejo de Emergencia en el área este trabajan en la remoción de los árboles caídos. ([email protected])

Algunas de las calles afectadas son: