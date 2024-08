Escándalo en París 2024 tras la descalificación de un ciclista por golpear a un rival en plena carrera: “Siento como si me hubiera chocado un camión”

Yoeri Havik y Jan Willem Van Schip, la dupla de Países Bajos / Foto: Reuters/Agustin Marcarian Yoeri Havik y Jan Willem Van Schip, la dupla de Países Bajos / Foto: Reuters/Agustin Marcarian

Las últimas pruebas de los Juegos Olímpicos de París tuvieron un escandaloso capítulo este sábado en el Madison masculino de ciclismo que mostró a Portugal llevándose la de oro, por delante de Italia (plata) y Dinamarca (bronce). Entre los 15 equipos que afrontaron esta cita en el Vélodromo Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines estuvo el de Países Bajos que quedó descalificado finalmente por la actitud antideportiva de Jan Willem van Schip en plena competencia contra su colega de Gran Bretaña Oliver Wood.

En uno de los giros, cuando restaban 40 vueltas de las 200 pautadas en el circuito (con 20 de sprint), el neerlandés pareció tirarle encima la bicicleta a Wood, quien perdió la estabilidad, cayó inmediatamente al suelo y debió ser asistido. El informe oficial del sitio olímpico indicó que Países Bajos fue descalificado tras la revisión de este incidente, basándose en el punto 8.1 del artículo 3: “Conducta impropia y comportamiento que pone en peligro a otro corredor (golpe con el casco). Descalificación del equipo”, informaron en un documento que también marcó que van Schip recibió un castigo de 1000 francos suizos (alrededor de 1100 dólares) por el hecho.

Jan Willem van Schip buscó darle una medalla a su país en el equipo que integró con Yoeri Havik, pero la presencia en la Madison terminó en un verdadero escándalo. Días atrás, van Schip había participado también en la prueba Ominum de 100 vueltas, que lo vio ubicarse en el 15° puesto de la competencia que finalizó con el francés Benjamin Thomas apoderándose de la dorada. En este caso, según el medio neerlandés De Telegraaf, los representantes de ese país habían finalizado séptimos antes de ser descalificados por las autoridades.

También puede leer: Garibay: «Paso a paso que di, siempre me acordé de todos los bolivianos»

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No fuimos lo suficientemente fuertes. Somos los campeones del mundo, pero siempre es un momento”, dijo Havik según replicó ese diario. El detalle es que este dúo arribó a París como campeones del mundo de la especialidad tras triunfar en la competencia que se celebró en Glasgow hace un año y que tuvo en el segundo lugar precisamente a los británicos con Wood y Mark Stewart.

“No lo vi, pero creo que fue más cansancio. Creo que Jan-Willem estaba destrozado”, argumentó Havik sobre el ataque de su compañero a Wood en esta prueba de París

El periódico británico Express replicó las declaraciones de Wood tras ser protagonista involuntario de uno de los escándalos de los Juegos: “Estoy bien, me siento como si me hubiera dado por detrás un camión, eso es todo. Todo el mundo ha ido muy profundo. Van Schip especialmente, le he visto ir muy profundo antes. Obviamente no está mirando y me ha dado de lleno”, analizó en la cadena Eurosport. “Digan lo que quieran. Yo no vi nada. No tengo ni idea, absolutamente ni idea. Todo lo que sé es que me golpeó muy fuerte por detrás literalmente el piloto más grande de la pista”, agregó.

“No sé lo que ha hecho, pero me duele mucho la rodilla. Me golpeó muy fuerte. Me sentí como un muñeco de pruebas, pero estoy bien, sobreviviré. Sobreviviré y lucharé un día más”, afirmó tras culminar noveno junto con su compañero Stewart.

Esta prueba está en la grilla olímpica desde el 2000, con el triunfo de la dupla australiana de Brett Aitken y Scott McGrory, aunque en Sudamérica es recordada por la inolvidable victoria de los argentinos Juan Curuchet y Walter Pérez en Beijing 2008. En Tokio 2020, los daneses Lasse Norman y Hansen Michael Morkov ganaron la dorada, con Havik (33 años) y van Schip (29 años) ubicándose en el quinto puesto por entonces.