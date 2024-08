Escandaloso video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato, con cerveza y en Casa Rosada: “Decime algo lindo”

AF: -Estoy esperando que me digas algo lindo , porque en verdad no dijiste nada lindo.

Las explicaciones de Tamara Pettinato a su visita a la Quinta de Olivos

Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada, grabada por Alberto Fernández.

Adjuntó la panelista todas las constancias de las autorizaciones concedidas que le permitieron circular, y señaló que mantuvo un off the record con el presidente Fernández , “para hablar de la pandemia, de las medidas de gobierno, para los programas para los que está trabajando”, según explicaron entonces desde su entorno.

“Dijiste casi todo vos -le dijo Pettinato a su conductor- pero prefiero la verdad, porque a mí me incomoda bastante . Yo les había pedido de hecho que no hablemos del tema porque sé que es poner el foco en que me sigan puteando”, cuestionó.

Y planteó: “No paro de recibir mensajes donde me dicen ‘gato’, ‘petera’, ‘puta’; y sin saber ni siquiera por qué fui, y no tengo que decir cuál fue el motivo por el que fui y lo que hablamos, porque es algo privado y no siento que tenga la necesidad de explicarlo. No hice nada ilegal«, sostuvo la panelista.