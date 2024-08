¿Especial, Premium Plus o Ultra Premium? Aprenda cómo elegir la gasolina adecuada para su vehículo

Fuente: Red Uno

Actualmente, se comercializan cinco tipos de gasolina en Bolivia. Se trata de la Especial, la Especial Plus, la Súper 92, la Premium y la Premium Plus. Las más comunes son la Especial y la Premium Plus. Pronto, se pondrá a la venta la gasolina Ultra Premium 100.

«El octanaje es la resistencia a la autodetonación previa a la compresión. Entonces, cuando tiene mayor octanaje, retarda la detonación que tiene el combustible antes de la compresión. Eso ayuda a que el consumo sea un poco menor«, indicó Juan Miguel Bonilla, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz.

La diferencia entre los tipos de gasolina existentes en el mercado es la cantidad de octanaje. En ese sentido, es importante conocer el combustible adecuado para cada tipo de vehículo y sus necesidades.

«Para saber si me va a servir con mi motor o no, todo depende del tipo de motor que tengan, del tipo de diseño de fabricante y la especificación técnica de cómo se maneja. Cada fabricante de vehículo tiene una especificación técnica de cómo debe trabajar y hasta cuánto de octanaje debe recibir para trabajar en condiciones habituales», explicó.

La gasolina Especial actual, que fue la estándar en Bolivia durante más de 25 años, tiene 85 de octanaje. Su precio es de 3,74 bolivianos.

«La gasolina Especial se utiliza para todos los vehículos, mayormente, para los más antiguos, en el parque automotor. Están los vehículos que están del 2010 para abajo y no hay ningún problema», detalló.

La gasolina Premium Plus tiene un octanaje de 95 y un precio de Bs 5,71 por litro, lo que la hace ideal para vehículos de alto rendimiento y motores con mayores exigencias. Su alto índice de octano permite una combustión más eficiente y limpia lo que puede resultar en un mejor rendimiento del motor y una mayor economía en el combustible. También contiene una mayor cantidad de aditivos que ayudan a mantener el motor limpio y reducir las emisiones de contaminantes

Según explicó Bonilla, con la nueva tecnología que hay, los vehículos están diseñados para poder trabajar con un mayor octanaje. Entonces, la Premium puede ser usada por vehículos que son del 2010 para adelante y que tienen un tipo de motor diferente, es decir, motores de inyección directa o motores turbocompresores.

Asimismo, la gasolina Ultra Premium 100 tiene un octanaje cercano a 100, «lo que la convierte en una opción aún más avanzada y adecuada para vehículos de alto rendimiento». Esta gasolina se venderá a Bs 6,71 por litro y está diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en motores de última tecnología, según informó el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

«Depende de las condiciones habituales de manejo. En Santa Cruz, por ejemplo, donde hay mucho tráfico, no manejamos arriba de 60, en carreteras libres a 80 kilómetros, no se siente el tema de rendimiento del combustible. Cuando apretamos el acelerador a fondo, recién vamos a notar la diferencia de la Premium con la gasolina Especial. Todo depende de la economía, ver si la gente quiere o no quiere invertir porque es un gasto muy fuerte al cambiar la gasolina», aseveró Bonilla.

Según el ingeniero, si el propietario de un vehículo del 2010 o más antiguo utiliza la Ultra Premium 100, debido a su mayor octanaje, va a ayudar a la reducción de emisión de gases.

«En la compresión es lo mismo, por el tamaño que tiene el motor; aparte no están calibrados para ese tipo de combustible. Entonces, no hay una diferencia abismal y el consumo es mínimo, no se va a sentir en condiciones de manejo habitual; tendría que hacer viajes largos para notar la diferencia en la reducción del consumo de combustible», agregó.

Por otro lado, si se coloca la gasolina Especial a un vehículo del 2020, se puede afectar el motor.

«Al utilizar un combustible que no es adecuado, que no está recomendado por el fabricante, le estamos quitando vida útil al motor», agregó.

Bonilla también apuntó que mezclar gasolinas o ponerle un aditivo especial no genera diferencia en el rendimiento, ya que es mínimo. Pero tampoco afecta al motor de vehículos antiguos. En el caso de motorizados nuevos, puede derivar en problemas en inyectores, en la bomba de combustible y hacer un mantenimiento más seguido», complementó.