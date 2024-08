Estados Unidos aumentará su presencia militar en Medio Oriente: enviará un portaaviones con un escuadrón de cazas

El Secretario de Defensa, Lloyd Austin, también ordenó el envío de más cruceros y destructores con capacidad de defensa contra misiles balísticos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos trasladará un escuadrón de aviones de combate a Oriente Medio y mantendrá un portaaviones en la región, informó el viernes el Pentágono, mientras el presidente Joe Biden cumplía su promesa de reforzar la presencia militar estadounidense para ayudar a defender a Israel de posibles ataques de Irán y sus aliados y salvaguardar a las tropas estadounidenses.

En una llamada telefónica el jueves por la tarde con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Biden habló de nuevos despliegues militares estadounidenses para protegerse de posibles ataques con misiles balísticos y aviones no tripulados, según la Casa Blanca. En abril, las fuerzas estadounidenses interceptaron decenas de misiles y aviones no tripulados disparados por Irán contra Israel y ayudaron a derribarlos casi todos.

Austin ha ordenado el envío del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln a Oriente Próximo para sustituir al grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que se encuentra en el Golfo de Omán pero que tiene previsto regresar a casa a finales de este verano. Esa decisión sugiere que el Pentágono ha decidido mantener un portaaviones constantemente en la región como elemento disuasorio contra Irán al menos hasta el próximo año.

El Pentágono no dijo de dónde procedía el escuadrón de aviones de combate ni dónde tendría su base en Oriente Medio. Varios aliados de la región suelen estar dispuestos a basar fuerzas militares estadounidenses, pero no quieren que se haga público.

La Casa Blanca afirmó en un comunicado que Biden “reafirmó su compromiso con la seguridad de Israel frente a todas las amenazas de Irán, incluidos sus grupos terroristas interpuestos Hamas, Hezbollah y los Houthis”.

Anteriormente el viernes, Sabrina Singh, portavoz del Pentágono, dijo a los periodistas que los movimientos estaban en marcha. Dijo que Austin “dirigirá múltiples” movimientos de fuerzas para proporcionar apoyo adicional a Israel y aumentar la protección de las tropas estadounidenses en la región.

Funcionarios militares y de defensa han estado considerando una amplia gama de opciones, desde buques y escuadrones de aviones de combate adicionales hasta sistemas de defensa aérea o activos no tripulados. En muchos casos, Estados Unidos no proporciona detalles porque los países anfitriones son muy sensibles a la presencia de fuerzas estadounidenses adicionales y no quieren que esos movimientos se hagan públicos.

Estados Unidos ha tenido una presencia constante de buques de guerra allí y en el Mediterráneo oriental, incluidos dos destructores de la Armada, el USS Roosevelt y el USS Bulkeley, así como el USS Wasp y el USS New York. El Wasp y el New York forman parte del grupo preparado anfibio y transportan una unidad expedicionaria de Marines que podría utilizarse si fuera necesaria alguna evacuación de personal estadounidense.

Además, un funcionario estadounidense dijo que dos destructores de la Marina de EEUU que se encuentran actualmente en Oriente Medio se dirigirán hacia el norte por el Mar Rojo en dirección al Mar Mediterráneo. Al menos uno de ellos podría permanecer en el Mediterráneo en caso necesario. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir los movimientos de tropas.

