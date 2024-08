Estados Unidos se prepara para una nueva carrera armamentista nuclear

Podría comenzar tan pronto como en 2026.

El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower de la Armada de EEUU (Europa Press/Contacto/Mc2 Keith Nowak/U.S. Navy)

Infobae

En el Pentágono en estos días, aquellos que planean para el Día del Juicio tienen una nueva pesadilla: ya no es el temor de antaño de un gran enemigo nuclear, sino de varios al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si, pregunta un funcionario, Rusia atacara a un país de la OTAN, involucrando a Estados Unidos en la defensa de Europa; luego China aprovechara la distracción de Estados Unidos para invadir Taiwán; y luego Corea del Norte decidiera atacar al sur? Tres guerras; tres conjuntos de amigos y aliados; tres crisis nucleares impredecibles. ¿Podría Estados Unidos manejarlas todas?

La respuesta parece ser “probablemente no por mucho más tiempo”, a juzgar por las recientes declaraciones sorprendentes de altos funcionarios estadounidenses. De hecho, la administración del presidente Joe Biden ha comenzado a prepararse para lo que hasta hace poco parecía impensable: la expansión de las fuerzas nucleares desplegadas de Estados Unidos, después de décadas de profundos recortes.

El incremento podría comenzar en 2026, con la expiración de New START, un tratado entre Estados Unidos y Rusia que restringe los dos mayores arsenales nucleares del mundo. “Si el presidente decidiera, al expirar New START en febrero de 2026, que necesitamos aumentar el tamaño de la fuerza desplegada, queremos estar en posición de ejecutar relativamente rápido”, dice un alto funcionario de defensa estadounidense. Cuán lejos y cuán rápido iría cualquier incremento podría depender en parte de si el próximo presidente es Kamala Harris, quien podría intentar preservar los esfuerzos de los demócratas para limitar las armas nucleares, o Donald Trump, quien fue un halcón nuclear en su primer mandato.

El portaaviones de clase Nimitz USS Carl Vinson de la Armada de EE.UU., en el centro, lidera una formación de buques durante un ejercicio marítimo trilateral con Japón y Corea del Sur (Europa Press/Contacto/Mc2 Isaiah Williams/U.S. Navy)

Las fuentes de la administración Biden son cuidadosas al decir que el arsenal actual cumple con las amenazas actuales, que aún esperan acuerdos para limitar las armas nucleares y que no se ha tomado ninguna decisión para desplegar más armas nucleares. Pero cuidadosamente en junio, y de manera directa este mes, los funcionarios estadounidenses advierten sobre los crecientes riesgos nucleares. “Ahora nos encontramos en nada menos que una nueva era nuclear”, dijo Vipin Narang, un alto funcionario del Pentágono, en un discurso el 1 de agosto. Señaló la “mezcla sin precedentes de múltiples desafíos nucleares revisionistas que no están interesados en el control de armas ni en los esfuerzos de reducción de riesgos, cada uno modernizando y expandiendo rápidamente sus arsenales nucleares”. Sus acciones, añadió, “nos han obligado a cambiar a un enfoque más competitivo”.

Bajo sucesivos tratados de control de armas, el arsenal nuclear mundial se redujo de un pico de más de 70.000 ojivas en 1986 a alrededor de 12.000 hoy. En 2009, Barack Obama habló de buscar “un mundo sin armas nucleares”. Tan recientemente como en octubre de 2022, con la guerra en Ucrania ya en curso, la revisión de la postura nuclear (NPR) de la administración Biden aún se aferraba a la noción de “reducir el papel de las armas nucleares en la estrategia de EEUU.”

Ahora, Narang dice que el cuarto de siglo de “intermedio nuclear” ha terminado. Rusia ha amenazado repetidamente con usar armas nucleares en Ucrania. Estados Unidos dice que Rusia también planea desplegar armas nucleares en órbita, diseñadas para destruir satélites, en violación del Tratado del Espacio Exterior de 1967. Mientras tanto, el arsenal de China está expandiéndose rápidamente. El Pentágono estima que podría crecer de unos pocos cientos de ojivas a principios de la década a más de 1.000 para 2030 y tal vez 1.500 para 2035. Corea del Norte ha intensificado las pruebas de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) para transportar sus armas nucleares. En junio firmó un tratado de defensa mutua con Rusia. Corea del Norte ha suministrado artillería a Rusia. ¿Qué está dando Rusia a cambio? Estados Unidos teme que pueda ser tecnología de misiles y otras armas. Preocupaciones similares se aplican a Irán, ahora un estado “en el umbral” nuclear, que ha suministrado drones y misiles a Rusia.

El submarino de ataque de propulsión nuclear USS Vermont de la clase Virginia de la Marina de los EE.UU. (Europa Press/Tm3 Tommy Heng/U.S. Marines) El submarino de ataque de propulsión nuclear USS Vermont de la clase Virginia de la Marina de los EE.UU. (Europa Press/Tm3 Tommy Heng/U.S. Marines)

Rusia ha suspendido partes clave de New START, aunque ambas partes dicen que aún cumplen con sus límites para armas “estratégicas” (es decir, de largo alcance): 1.550 ojivas desplegadas y 700 misiles y bombarderos pesados. Rusia no parece interesada en reanudar las conversaciones de control de armas; China, queriendo algo más cercano a la paridad con sus pares, nunca se ha interesado mucho en ellas; y los aliados nerviosos de Estados Unidos quieren más disuasión nuclear, no menos. Prepararse para una “guerra nuclear” parcial, dice Narang, aún podría “ayudar a incentivar a nuestros adversarios a involucrarse en discusiones sobre control de armas estratégicas”; si no, Estados Unidos está “preparado para hacer lo que sea necesario” para disuadir a los rivales y asegurar a los aliados.

James Acton, del Carnegie Endowment for International Peace, un ‘think-tank’ en Washington, DC, dice que tal conversación apunta a “la inevitabilidad creciente de una nueva carrera armamentista”. También es evidencia de que, como él dice, el Pentágono y el Comando Estratégico, que supervisarían cualquier guerra nuclear, “están cada vez más convencidos de que necesitan más armas nucleares” y están ganando la batalla burocrática.

El destino de un misil de crucero lanzado desde el mar y armado con ojivas nucleares (SLCM-N) resalta la nueva mentalidad. El sistema fue propuesto en 2018 por la administración Trump para proporcionar armas nucleares de “baja potencia” o “tácticas”, para ser disparadas desde barcos o submarinos en posibles conflictos regionales (en lugar de usar las estratégicas en una guerra nuclear total). La administración Biden trató de cancelar el SLCM-N, argumentando que “desviaría recursos” de un programa ya ambicioso para modernizar las tres patas del “triádico” de armas nucleares de EEUU lanzadas desde tierra, mar y aire. La mejora incluye nuevos ICBMs (misiles Sentinel que reemplazan a los Minuteman III), nuevos submarinos lanzadores de misiles balísticos (barcos clase Columbia que suceden a los de clase Ohio) y nuevos bombarderos (jets B-21 que superan a los B-2s y B-52s); así como nuevos sistemas de mando y control nucleares.

El portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder (Europa Press/Contacto/Mc2 Alexander Kubitza) El portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder (Europa Press/Contacto/Mc2 Alexander Kubitza)

El Congreso, sin embargo, ha preservado el SLCM-N. Ahora, Narang exalta sus virtudes. Usar armas nucleares tácticas en una crisis regional, argumentó, liberaría a las armas estratégicas para atacar el creciente número de objetivos estratégicos (por ejemplo, los grandes nuevos campos de silos de ICBM de China que, según los funcionarios, ya están sobrecargando la capacidad de la fuerza nuclear de EEUU). Dijo que el SLCM-N también reduciría el “riesgo de error de cálculo”, es decir, que un enemigo podría confundir un intercambio nuclear limitado con un ataque nuclear total.

Para cumplir con New START, Estados Unidos desactivó algunos tubos de lanzamiento en submarinos, equipó misiles de largo alcance con una sola ojiva en lugar de múltiples y convirtió algunos bombarderos nucleares en uso convencional. Estados Unidos aún puede revertir el proceso mediante la “carga” de algunas o todas las 1.900 ojivas almacenadas en reserva, aunque esto podría tomar tiempo. Los funcionarios no dicen cuánto. Una pista fue ofrecida en 2002 por un general de la fuerza aérea, Franklin Blaisdell, quien sugirió que podría tomar solo días cargar ojivas de reserva en aviones; tal vez meses para agregarlas a submarinos; y un año o así para convertir ICBMs. Construir un stock total más grande llevaría más tiempo, dicen los expertos.

¿Cuántas armas nucleares son suficientes? La doctrina estadounidense de “limitación de daños” —usar armas nucleares para destruir las armas del enemigo— necesariamente significa que cuanto mayor sea el arsenal de un enemigo, mayor debe ser el de Estados Unidos. Narang insiste en que Estados Unidos no necesita igualar a sus enemigos ojiva por ojiva. Los funcionarios agregan que mucho depende de cálculos esotéricos sobre la probabilidad de destruir un objetivo en particular, si los submarinos armados con armas nucleares pueden ser destruidos por medios convencionales, cuántas armas es probable que sobrevivan a un primer ataque del enemigo y así sucesivamente. Franklin Miller, un ex funcionario del Pentágono, ha sugerido duplicar aproximadamente la fuerza actual a 3.000-3.500 ojivas desplegadas.

Los críticos deploran tales cálculos como la locura de los Dr. Strangelove modernos. También argumentan que, en una guerra sobre Taiwán, por ejemplo, es poco probable que China distinga entre ataques tácticos y estratégicos contra sus fuerzas. Algunos quieren una disuasión “mínima”: lo justo para destruir las principales ciudades del enemigo después de un ataque sorpresa. “Para lo que son buenas las armas nucleares es para destruir países que usan armas nucleares contra ti”, dice Jeffrey Lewis, del Middlebury Institute of International Studies, una escuela de posgrado estadounidense. Cuando se trata de confrontar a Rusia, dice, el stock del total de 5.000 ojivas de Estados Unidos no ofrece mucha más disuasión que las 300 de Francia.

Sin embargo, China, el proponente más prominente de la disuasión mínima, ahora ha adoptado la lógica de que más armas nucleares son mejores. ¿Y qué del rival de China, India; y del rival de India, Pakistán? A medida que se acerca una nueva carrera armamentista nuclear, podría ser más compleja que la aterradora rivalidad soviético-estadounidense de la guerra fría.

