“Estamos desesperados”, dijo el padre de Luan desaparecido por más de 3 días

En medio de lágrimas, el padre del niño Luan pide ayuda a la población para hallar a su hijo. Pese a los trabajamos efectuados por bomberos, y comunarios del lugar, no se logró dar con su paradero.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

Juan Manuel Gómez padre del niño de 1 año y 5 meses Luan que está desaparecido, pidió entre lágrimas este viernes a las autoridades, ayudar con la búsqueda del menor, después de que el niño se encuentra desaparecido por más de 3 días.

“Lo único que pedimos es que ayuden con el caso, que nos ayuden estamos con una desesperación de no tenerlo en casa, no sabemos a dónde más acudir, busqué por mi cuenta, fui a todos lados, ya no sé que pensar”, manifestó El padre de Luan.

Según el progenitor, pese a los esfuerzos realizados en su búsqueda, no logran dar con su paradero. Teme que el menor este pasando circunstancias adversas.

“Quisiera que la población y todos a nivel nacional, me ayuden a encontrarlo por favor. El necesita a su papá y a su mamá juntos y nosotros necesitamos de él”, agregó el padre.

El menor desapareció el lunes 13 de agosto, en la puerta de su domicilio ubicado en la localidad de Mayaya, del municipio de Teoponte, provincia Larecaja, del departamento de La Paz.

El padre del menor, hace un llamado a la población para ayudar a encontrarlo, para que el niño Luan pueda reunirse con su familia. La Unidad de Bomberos de la Policía Boliviana, se unió a la búsqueda del menor.