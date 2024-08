Evistas acusan a Choquehuanca de «flojo» y arcistas aseguran que «Evo se llevó toda la plata»

Fuente: Red Uno

La suspensión de las elecciones primarias, junto a la coyuntura social y económica que atraviesa el país, generaron un nuevo enfrentamiento entre las dos alas del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP).

Renán Cabezas, diputado ‘evista’, y Deisy Choque, diputada ‘arcista’, sostuvieron un tenso choque en Que No Me Pierda, con señalamientos hacia el vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales.

«Si tuvieran principios y valores, Choquehuanca no sería tan flojo, tan holgazán; (Luis) Arce Catacora no le robaría al pueblo boliviano y mentirle todas las veces. El ministro de Economía y Finanzas, con dudas, queriendo explicar lo que no se puede explicar. Han destrozado el país», afirmó.

También apuntó que la gestión de Arce está alineada con «la derecha» y el gobierno de Estados Unidos.

«Son de la derecha porque se han hecho un auto golpe de Estado, el presidente de los Estados Unidos les ha apoyado ¿Cuándo el imperio apoya a un gobierno de izquierda? Nunca, jamás en la historia. En esta ocasión sí lo ha hecho, eso significa que están ligados al imperio, están siguiendo recetas del imperio. Buscan proscribir al líder indígena, al hombre que defiende los recursos naturales, que ha mejorado la calidad de vida de los bolivianos, que ha cortado brechas sociales, que ha hecho la mejor inversión pública a lo largo de la historia de Bolivia», agregó.

La diputada le dijo a Cabezas que era «mirista y no puede hablar del MAS.

«Es porque Evo (Morales) se llevó la plata cuando se fue a México, está en los videos de cuando él se fue del país, para entender porqué no existe plata en el país. El dólar se lo llevan para el narcotráfico, son amigos», respondió Choque.

El diputado acusó a Choque de «mentirle al pueblo boliviano».

«(Choque) está sumida en hechos de corrupción, su familia tiene negocios con el Estado. Mentirle, robarle al pueblo, ser flojo es algo peor, le están dañando al pueblo boliviano, hay un desgobierno en el país, no controlan el dólar, ni el combustible, frente a los surtidores negocian con el combustible.

Cabezas también se refirió al tema del dólar.

«El mercado paralelo está poniendo el precio del dólar. La reunión que van a tener mañana es para cambiar, para liberar el tipo cambiario del dólar. En el fondo es un gobierno cobarde, no puede asumir su responsabilidad para la que el pueblo boliviano les ha elegido, quieren escudarse en un referéndum, se ocultan», agregó.

Ante este señalamiento, Choque respondió apuntando nuevamente al expresidente Morales.

«Evo fue el cobarde que se escapó a Cuba para lanzar el gasolinazo, que recuerde la población quién es el cobarde que huye y deja a su vicepresidente para que lance un gasolinazo para luego retractarse», dijo.

En cuanto a las próximas elecciones generales, Cabezas dijo que Arce no puede ser candidato del MAS.

«Al ver Arce Catacora imposibilitada las elecciones, evita primarias, quién elige un gobierno que ha fundido un país. Arce Catacora no puede ser candidato por el MAS-IPSP porque no cumple con el Estatuto Orgánico», complementó.