Evistas anuncian que impugnarán la consulta

El equipo jurídico del ala “evista” ha descalificado las preguntas del referendo que ha propuesto el presidente Luis Arce ante el Órgano Electoral. Anunció que impugnará este proceso de consulta.

“Vamos a impugnar en la medida pertinente la realización de estas preguntas y de este ilegal e inconstitucional referendo, que está convocando de manera engañosa con estas preguntas”, dijo Wilfredo Chávez.

Chávez dijo que se busca distorsionar políticamente el actual escenario, por el grave momento económico que vive el país. “Es una actitud distractiva y una cortina de humo que se cierne sobre el país”, señaló.

Criticó a los miembros del Gobierno de no ser sinceros, porque el objetivo final de la consulta es la inhabilitación de Evo Morales para las próximas elecciones presidenciales de 2025.

En tanto, los opositores rechazaron también las preguntas planteadas por Arce y advirtieron que dos de ellas son inconstitucionales porque plantean la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE).

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos ratificó que cualquier modificación de la CPE pasa por el Legislativo, y lo que el Gobierno pretende hacer es deslindar responsabilidades en temas que ya no puede resolver.

“El Presidente apunta a que los bolivianos resuelvan los problemas que él tiene que resolver. El tema de la subvención la puede resolver con un decreto, es muy simple. El tema de la distribución de escaños sí o sí pasa por la Asamblea; si ellos pretenden hacer una consulta que no es vinculante, no solamente gastan la plata, creo que no tiene sentido”, aseveró Barrientos.