Evo denuncia que Arce utiliza a la Policía para sabotear el congreso del MAS

El exmandatario dijo que la presencia de estos efectivos es para evitar la realización del mismo que está programado para el martes.

Por Diego Gonzales Montecinos

Fuente: Visión 360

El expresidente del Estado, Evo Morales, aseguró en las últimas horas, en sus redes sociales, que el gobierno del Luis Arce Catacora busca sabotear el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se tiene programado para el martes 3 de septiembre en Villa Tunari, utilizando a policías.

“Denunciamos al pueblo boliviano que el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, a través del Ministerio de Gobierno, ha desplegado 50 efectivos de inteligencia de la Policía Boliviana con el objetivo de que ingresen y permanezcan en Villa Tunari”, publicó en su cuenta de la red social “X”.

Además, el líder cocalero dijo que la presencia de estos efectivos es para sabotear la reunión que se tiene prevista entre simpatizantes de su partido mediante “cortes de luz, gasificación y sembrar elementos que hagan suponer que fue autoatentado”, con el objetivo de que “no se lleve a cabo dicho congreso”.

Morales también “responsabilizó” al gobierno si es que ocurre algo durante la jornada de este martes. “Hacemos responsable al Gobierno de todo lo que pudiera suceder en ese evento. Asimismo, condenamos el uso de la Policía con estos fines ilegales”, escribió.

El ala del MAS liderada por Evo Morales tiene programado realizar este congreso el martes en la población de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, donde pretenden renovar la directiva de esta organización. Esto pese a que en los últimos días se conoció el rechazo del Tribunal Supremo Electoral para supervisar el mismo, lo que no daría validez a esta reunión.

La decisión del TSE es debido a que no se cumplieron ciertos requisitos, “Toda convocatoria a congreso nacional debe ser realizada por su directiva, pero en consenso con las organizaciones sociales, y ese consenso es el que no han podido acreditar, por tanto, el Tribunal no puede llevar adelante la supervisión”, dijo el pasado martes el presidente de ese órgano, Óscar Hassenteufel.

