Evo rechaza extradición de Dávila y revela que recibe información de familiares y asesores del exjefe antidrogas

Durante su programa dominical, Morales afirmó que los ministerios de Gobierno y Justicia exigen que el exjefe policial se someta a un juicio abreviado para implicar al jefe del MAS y evitar la extradición.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, rechazó la extradición del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) Maximiliano Dávila, a petición de un Tribunal de distrito de Estados Unidos (EEUU).

Durante su programa dominical en Radio Kawsachun Coca (RKC), el exmandatario reveló que recibe información de familiares y asesores del ex zar antidrogas, quienes habrían informado que desde los ministerios de Gobierno y Justicia exigen que Dávila se someta a un juicio abreviado para implicar al jefe del MAS y evitar la extradición; sin embargo, éste se habría negado rotundamente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Están usando al coronel Maximiliano Dávila. Es información oficial. Sigue llegando información de familiares de Maximiliano Dávila, de sus asesores. Están exigiendo desde el Ministerio de Gobierno, no quiero decir nombres, desde el Ministerio de Justicia, que se acoja a un procedimiento abreviado e involucre, acuse a Evo para no ser extraditado. Según información que me ha llegado, Dávila ha rechazado rotundamente”, reveló este domingo el exmandatario en su programa dominical en RKC.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio curso a la solicitud de detención preventiva con fines de extradición, solicitada por un juez de distrito de Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, en una investigación que involucra a Dávila en el tráfico de sustancias controladas.

Dávila fue detenido a inicios de 2022, tras conocerse que su nombre figura en una investigación por narcotráfico. Actualmente, guarda detención preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.

Morales criticó que el gobierno de Luis Arce haya determinado extraditar al exjefe de la Felcn, e instó a que se lo procese en la justicia nacional, debido a que el país cuenta con la soberanía jurídica pertinente.

El líder del MAS reafirmó que el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, opera en cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) y con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Afirmó tener «grabaciones y chats» en los que se anuncia que «un alto nivel» va a definir la situación del expresidente.

“Desde que empecé como dirigente la DEA estaba detrás de mí. La DEA está operando en Bolivia en conjunción con Del Castillo, Usaid (también). Es la mejor prueba de la derechización, de la recolonización que implementa el gobierno de Lucho Arce. Tengo algunas grabaciones, me están llegando grabaciones de policías, los chats (sic), que un alto nivel va a definir la situación de, no dicen de Evo, sino indirectamente de Evo, usando a Dávila, implicando al narcotráfico”, dijo.

En ese marco, el jefe del MAS agregó: “Otra vez yo veo que es como si estuviéramos, ni siquiera en tiempos de la República, sino en tiempos de la colonia con Lucho Arce; satanizar, penalizar y criminalizar al movimiento indígena. Y no puedo creer que haya algunos hermanos indígenas detrás de Lucho, y por prebenditas”.

Fuente: Visión 360