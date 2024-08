Evo sobre preguntas planteadas por Arce para referendo: “Son una confesión de que no sabe gobernar”

“No tiene soluciones para la crisis económica, no sabe qué hacer con los resultados del Censo y su objetivo es inhabilitarnos para las elecciones”, dijo el exmandatario y líder del MAS, Evo Morales.

Fuente: Unitel

Siguen los cuestionamientos a las preguntas planteadas por el presidente Luis Arce con miras al referendo que pretende realizar de manera paralela a las elecciones judiciales. Para el líder del MAS, Evo Morales, su contenido es una confesión de que no sabe y no puede gobernar el país.

Las preguntas planteadas por Luis Arce para un referéndum son, en realidad, una confesión de que no sabe y no puede gobernar el país. No tiene soluciones para la crisis económica, no sabe qué hacer con los resultados del censo y su objetivo es inhabilitarnos para las elecciones.…

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 22, 2024