En un comunicado instaron también a los presidentes de Brasil, Colombia y México interceder para que se acate la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28J





Ex funcionarios chavistas pidieron al régimen de Maduro terminar con la represión en Venezuela (REUTERS/ARCHIVO)

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

Este domingo, varios ex funcionarios chavistas, politólogos y activistas que siempre comulgaron con las ideas del fallecido Hugo Chávez, divulgaron un comunicado conjunto en el que solicitaron a los presidentes Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), y Andrés Manuel López Obrador (México) que intercedan ante el régimen para poner fin a la brutal represión en Venezuela, que ya dejó 11 muertos y casi mil detenidos.

Los firmantes, entre los que se encuentran los ex ministros chavistas Andrés Izarra (Comunicación), Rodrigo Cabezas (Finanzas), Oly Millán y Héctor Navarro, entre otros, señalan que, a una semana de los comicios, el país continúa inmerso en una crisis política producto “del incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral de las atribuciones y obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente”. Esto último, en alusión a la no divulgación de las actas electorales por parte del CNE chavista que, el mismo domingo por la noche sin mostrar pruebas, proclamó ganador al dictador Maduro.

La respuesta del régimen de Nicolás Maduro ante la demanda popular de que se muestren las actas que sustenten su anunciada reelección ha sido una oleada represiva contra sectores populares y dirigentes políticos, pocas veces vista en la historia de nuestro país.

Y agrega: “Quienes suscribimos, que venimos de reconocida militancia en la izquierda democrática, y algunos de nosotros llegamos a tener importantes responsabilidades de Estado, de distinto nivel, en el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, hoy queremos agradecer infinitamente y dar un voto de confianza a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, por su iniciativa de promover un acercamiento de posiciones que permitan encontrar una salida cívica, pacífica, democrática y constitucional, a esta grave crisis que amenaza la paz en nuestra nación”.

Ex militantes del chavismo instaron a los presidentes de Brasil, Colombia y México a interceder para que se acate la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28J en Venezuela

Al mismo tiempo, solicitaron a los presidentes de esos países a interceder ante el dictador venezolano: “Le solicitamos a los tres mandatarios de estos países hermanos que intercedan para que se ponga fin a la represión y criminalización de la protesta y violaciones a Derechos Humanos, y sean liberados los cientos de ciudadanos detenidos por expresar su exigencias y reclamos en torno a los resultados dados a conocer por el CNE”.

Esperamos que esta gestión contribuya efectivamente a que los venezolanos podamos superar el conflicto y la violencia, detener la represión, y finalmente, vivir en medio de un ambiente político plural, concluye el texto.

Los firmantes del texto son: Antonia Muñoz (Ex Constituyentista y Ex Gobernadora de Portuguesa); Andrés Izarra (Ex Ministro de Comunicación); Rodrigo Cabezas (Profesor de LUZ, Ex ministro de Finanzas); Oly Millán (Ex ministra de Chávez); Héctor Navarro (Ex ministro de Chávez); Juan Barreto (Ex Alcalde de Caracas); Vladimir Villegas (Ex embajador en Brasil y México); Juan Luis Sosa (Ex Director de Despacho de la Presidencia); Sergio Sánchez (Ex Director de Proyectos Industriales); Florencio Porras (Ex Gobernador Estado Mérida); Gustavo Márquez (Ex ministro de Chávez); Damián Alifa (Sociólogo); Edgardo Lander (Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución); Atenea Jiménez (Socióloga e investigadora); José Jesús Betancourt Sanoja (Ex Alcalde de San Carlos); Jackson Páez (Legislador del estado Cojedes); Ana Viloria (Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución); Eduardo Labrador (Legislador del estado Zulia); Zenaida Fernández (Legisladora indígena del Zulia); Juan Francisco García (Ex diputado de la AN); Juan García (Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución); Santiago Arconada (Activista político e integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución); Wálter Boza (Ex diputado); Numa Rojas (Ex alcalde de Maturín, Monagas); Félix Bracho (Ex alcalde de Cabimas, Zulia); Esluve Sosa (Abogada e Internacionalista); Emily Da Silva (Politóloga); Jose Luis Rodríguez (Activista social y político del Estado Lara); Carlos Molina Graterol (Ex Vice Ministro); Juan Carlos Rodriguez Torres (Artista plástico/visual); José Miguel Avendaño Infante (Ex vicepresidente Venezolana de Televisión); y Manuel Sutherland (Director del centro de investigación y formación obrera Cifo).