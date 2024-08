Exdirectora del INE dice que los datos del Censo no son creíbles y cree que el error está en el escaneo de datos

Fuente: UNITEL

La exdirectora del Instituto Nacional de Estadística (INE) Melvy Vargas, expuso una serie interrogantes y observaciones a los resultados del Censo de Población y Vivienda. La experta señala que hubo un error en el escaneo de información y que el informe “no es creíble”.

“El error no está en el levantamiento de información, sino en el escaneo de datos (…) Le he manifestado al señor Arandia que no era creíble el informe”, puntualizó a tiempo de señalar que una auditoria no dará una solución.

