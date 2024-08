Exministro llama desleal a Luis Arce y dice que fue corresponsable de las decisiones del gabinete de Evo

La semana pasada, el jefe de Estado culpó al expresidente Morales por no cuidar la “gallina de los huevos de oro”, en referencia a la poca inversión en exploración, situación que derivó en la crisis económica por la que atraviesa Bolivia.

Roberto Aguilar, exministro de Educación, llamó este miércoles desleal al actual presidente del Estado, Luis Arce, por deslindar responsabilidades de la actual crisis económica porque inició cuando él fue ministro de Economía; dijo que el primer mandatario fue corresponsable de las decisiones asumidas en el gabinete de Evo Morales.

“Nos parece muy poco leal, muy poco honesto desde el punto de vista profesional, político y funcionario público, decir ahora: yo no sé nada, porque en realidad no me invitaban a las reuniones (…). (Arce) es corresponsable (de la crisis económica); es igual que los aspectos vinculados a las medidas asumidas como gabinete. No nos podemos hacer a un lado por las decisiones en gabinete, las decisiones son colegiadas y, por lo tanto, las responsabilidades”, declaró Aguilar.

La semana pasada, el jefe de Estado culpó al expresidente Morales por no cuidar la “gallina de los huevos de oro”, en referencia a la poca inversión en exploración, situación que derivó en la crisis económica por la que atraviesa Bolivia.

“Todos nosotros nos hemos alegrado de la recuperación de nuestros hidrocarburos, que estaban en manos de las transnacionales, ese 1 de mayo de 2006; pero no se trataba sólo de nacionalizar, había que cuidar la nacionalización que significaba proteger la gallina de los huevos de oro, proteger la vaca lechera que era el gas”, sostuvo el presidente Luis Arce.

Mediante una carta, Morales respondió a su exministro de Economía y le recordó que entre 2015 y 2019 se promulgaron “Leyes de Autorización y Aprobación de 12 contratos petroleros, 4 adendas y 3 concesiones, por más de $us 8.300 millones para inversión en exploración”. “Entiendo que (Jeanine) Añez, no hubiera querido ejecutarlas, pero usted ¿Qué hizo?”, cuestionó a Arce.

El exministro Aguilar recordó que, cuando fueron posesionados como ministros de Estado por primera vez en el gobierno de Morales, les quedó algo bien claro e incluso les recalcaron de cuáles eran sus responsabilidades; es decir, hay un marco de responsabilidad colegiada.

“Nadie puede venir en este momento, habiendo sido ministro de Evo Morales, a decir: yo me desmarco, no tengo nada que ver con lo que hizo Evo, porque no me escuchó, no me dio la palabra (…), para justificar un elemento que se nota ha sido su propia incapacidad que ha llevado a producir lo que vemos como crisis económica”, argumentó Aguilar.

El senador “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi también sostuvo que hay una corresponsabilidad en el manejo económico en el gobierno de Evo Morales; sin embargo, dijo que el actual mandatario está buscando salidas a la situación económica del país.

Empero, volvió a cuestionar al exmandario Morales exigiéndole que explique con qué fin puso a Luis Arce como candidato en 2020, cuando “ellos” querían que sea Andrónico Rodríguez y David Choquehuanca.

