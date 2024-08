Exportaciones forestales crecen un 10% en el primer semestre del 2024, según la Cámara Forestal

El mercado internacional para el sector tuvo un leve incremento: pasó de $us 42,5 millones registrados durante los primeros seis meses del 2023 a $us 46,8 millones exportados en el mismo periodo del 2024.

Fuente: Unitel

Durante el primer semestre de 2024, las exportaciones de productos de madera desde Bolivia aumentaron un 10%, llegando de $us 42,5 millones a $us 46,8 millones en comparación con el mismo período de 2023, según el reporte de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB).

Por otro lado, las importaciones de productos de madera han disminuido casi un 25%, bajando de los $us 28,8 millones a $us 21,6 millones en relación al primer semestre de la gestión pasada, lo que también destaca un cambio favorable en la balanza comercial, de acuerdo con el informe.

A decir del gerente general de la CFB, Jorge Ávila, este crecimiento en las exportaciones se explica principalmente por la extraordinaria demanda de China, que ha registrado un incremento del 104% en sus compras de productos de madera bolivianos respecto al primer semestre de 2023.

”China ha pasado a ocupar el primer lugar en nuestras exportaciones, seguido por Estados Unidos, que ha mostrado un aumento más moderado del 4%”, explicó el ejecutivo al remarcar que estos resultados son alentadores y muestran el potencial del sector para seguir creciendo a pesar de la coyuntura económica.

En términos de valor las exportaciones a China superaron los $us 17,3 millones y a Estados Unidos se lograron $us 10,5 millones hasta junio de esta gestión. Francia, Uruguay y Brasil completan la lista de los cinco principales destinos para las exportaciones forestales bolivianas, donde a cada una se exporto más de $us 2 millones.

”Esperamos que en el segundo semestre estos porcentajes se incrementen aún más, lo que permitirá generar divisas y mejorar las condiciones de vida de todos los actores involucrados en esta actividad”, agregó el gerente de la CFB.

Los productos de madera más exportados son los elaborados como; pisos, molduras, puertas, ventanas, muebles, tableros y láminas que representan el 66,9%, seguido por los semielaborados que representan el 33,1% de todas las exportaciones.

Según Ávila, el sector forestal espera que las exportaciones sigan incrementando pese a las adversidades naturales y los problemas políticos, sociales y económicos que enfrenta el país.

Continuaremos trabajando para fortalecer las relaciones comerciales con estos países y expandir el mercado de productos de madera boliviana, contribuyendo así al desarrollo económico del país”, afirmó.