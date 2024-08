Falta de diésel pone en riesgo hasta en un 80% la producción de quinua del próximo año

Los productores de quinua necesitan por hectárea 15 litros de diésel para garantizar la siembra y para un total de 133.000 hectáreas, ubicadas en el Altiplano Sur de Bolivia, requieren al menos 1 millón 995.000 litros.

Campos de quinua en el altiplano Sur. Foto: Cortesía

Fuente: ANF

La Paz.- Benjamín Huarachi, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Quinua del Altiplano Sur, informó que la escasez de carburantes pone en riesgo la producción del llamado “grano de oro” que se podría ver afectado hasta en un 80% en caso de no ser atendidos.

“Estamos corriendo el riesgo de no tener las cosechas la próxima gestión agrícola porque el combustible que utilizamos para la siembra, y en las condiciones que está ahorita, de hacer fila, estar 10 días en el centro de abastecimiento de combustible, no justifica ya y estamos a inicios de la siembra y eso nos va a perjudicar en un 70 a 80 por ciento que no haya la producción el próximo año”, dijo el productor a ANF.

“Ayer estábamos en la ciudad de La Paz gestionando ante los directivos de hidrocarburos. Estamos pidiendo en principio un millón de litros para que puedan abastecernos en todo el Altiplano Sur, aproximadamente a 70.000 familias que se dedican a la producción de la quinua”, indicó.

Dijo que si bien la respuesta fue positiva para el abastecimiento, el gran problema es la logística para la distribución del carburante debido a la falta de cisternas y la distancia de los lugares de siembra.

“No tienen cisternas que puedan llegar hasta nuestros centros de producción, además también el problema para que puedan ingresar esas cisternas es el camino, no tenemos caminos accesibles a nuestros campos de producción, eso es otro problema”, apuntó.

Encarecimiento de productos

Huarachi indicó que los productores se sienten muy afectados por la pérdida del valor adquisitivo del dinero con la subida de los precios de la canasta familiar que ha impactado de manera considerable, sobre todo en las provincias.

“Estamos muy afectados, los productos para el consumo familiar se han disparado y para nosotros es una devaluación porque nuestros recursos que teníamos ya no alcanzan para comprar, entonces, los productores estamos totalmente afectados, ya no vamos a tener oportunidades ni para llegar a los centros de abastecimiento en las ciudades, los pasajes también van subiendo en las regiones y eso de todas maneras nos afecta a todos”, indicó.

Por la devaluación del boliviano frente al dólar en al menos un 30%, los productos de la canasta familiar, sobre todo importados o que se elaboran con insumos importados, se han ido apreciando en los últimos meses. Sin embargo, el precio del quintal de quinua que se paga a los productores no ha variado. Huarachi denunció que los intermediarios son los que más se benefician al ser los que imponen los precios.

“Tenemos un precio más o menos que puede cubrir nuestros costos de producción, está 680 a 670 bolivianos el quintal, pero el problema es la intermediación que existe en Challapata, Uyuni, Caracollo y Patacamaya, ellos fijan el precio, cuando quieren bajan, estamos totalmente lastimados los productores de quinua”, lamentó.

/ANF/