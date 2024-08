Freddy Superlano lleva más de 72 horas desaparecido y su esposa reclama a la dictadura: «Exijo una fe de vida»

Aurora Superlano denunció que no sabe nada de su marido y relató la angustia de sus hijas tras el secuestro de su papá. En medio de la persecución y las amenazas del régimen, seis encapuchados asaltaron las oficinas del partido de María Corina Machado





Freddy Superlano (EFE/Miguel Gutiérrez)

Aurora Superlano, esposa del líder de la oposición venezolana Freddy Superlano, denunció a través de su cuenta en la red social X que el político ya lleva más de 72 horas desaparecido y no sabe nada de él.

“+ 72 horas y aún no sé dónde está mi esposo, @freddysuperlano. Aún no sé qué responderle a mis hijas cuando preguntan porque su papá no las ha llamado. Exijo verlo, exijo una fe de vida”, manifestó.

Y concluyó: “Pongo en las manos de Dios que esta pesadilla termine. Dios no se muda”.

El mensaje de Aurora Superlano

El dirigente opositor fue arrestado este martes por las autoridades venezolanas junto a dos colaboradores suyos, denunció su partido Voluntad Popular (VP), que alertó sobre una “escalada represiva” en medio de las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro.

“Debemos denunciar responsablemente al país que hace escasos minutos fue secuestrado nuestro coordinador político nacional Freddy Superlano”, dijo en X el partido VP, que acompañó el mensaje con un video en el que se observa el momento en el que es subido por la fuerza a un vehículo por funcionarios vestidos de negro.

En la filmación también se escuchan abucheos y gritos de personas en rechazo a la detención del antichavista y sus compañeros, ocurrida en la Urbanización Sebucan de Caracas.

En su mensaje en X, Voluntad Popular alertó a la comunidad internacional sobre “una escalada represiva” del régimen de Maduro.

“Alertamos a la comunidad internacional sobre una escalada represiva de la dictadura de Nicolás Maduro contra los activistas de la causa democrática, que reclamamos pacíficamente la publicación de los resultados electorales que dan como ganador de forma ABRUMADORA a nuestro presidente electo Edmundo González”, escribió la formación, que integra la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

El régimen de Maduro secuestró a Freddy Superlano

Superlano fue diputado de la Asamblea Nacional (AN) que ganó las elecciones legislativas de 2015, cuyo periodo se extendió desde 2016, cuando fue instalado el Parlamento, hasta 2021.

El opositor fue candidato a los comicios regionales de 2021 por el estado Barinas -cuna de Hugo Chávez-, que ganó por un estrecho margen, un resultado que fue anulado bajo el argumento de que el antichavista estaba inhabilitado, una versión que generó dudas, ya que Superlano se había podido inscribir ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para competir en los comicios.

Las elecciones se repitieron por orden de las autoridades competentes, y la oposición ganó nuevamente, esta vez con el candidato Sergio Garrido, actual gobernador del Estado, tradicionalmente chavista.

Tras la detención de Superlano, volvió a circular un video de principios de julio en el que Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), amenazaba con la detención de un dirigente con iniciales FS por “expresiones de odio”, una amenaza que en ese momento fue interpretada como dirigida a Superlano.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/08/kHpasqf4-34142307.mp4 Encapuchados provocaron destrozos en oficinas de María Corina Machado

Seis encapuchados asaltaron las oficinas del partido de María Corina Machado en Caracas

La formación Vente Venezuela, cuya líder es María Corina Machado, denunció que sus oficinas sufrieron destrozos en la madrugada de este viernes por parte de personas encapuchadas.

“Atraco a las 3:00 AM con armas de fuego en ‘El Bejucal’, sede nacional del @ConVzlaComando y oficina de María Corina Machado. Seis hombres encapuchados y sin identificación sometieron a vigilantes. Los amenazaron y procedieron a hacer pintas, romper puertas y llevarse equipos y documentos”, publicó la agrupación en su cuenta en X.

Y agregó: “Denunciamos la arremetida e inseguridad a la que somos sometidos por razones políticas y alertamos al mundo sobre la protección de nuestros miembros”.

El mensaje de Vente Venezuela

Esta nueva arremetida del chavismo llegó luego de que Machado, declarada en clandestinidad tras las amenazas de cárcel, convocara el jueves a protestas en “todas las ciudades” del país para el sábado, en rechazo al fraude electoral cometido por el dictador Nicolás Maduro.

“Hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia de que para cobrar (la victoria) también vamos hasta el final”, dijo Machado en un video que divulgó en redes sociales.

“El mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad”, agregó la dirigente, quien también llamó a izar la bandera venezolana ese día en señal de descontento.

Más temprano, en un artículo de opinión que firmó en The Wall Street Journal, Machado se declaró en “clandestinidad”, luego de que Maduro pidiera cárcel para ella y su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia.

“Escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, por mi libertad,” expresó.

Desde el lunes, protestas en contra de la reelección de Maduro han dejado cerca de 20 civiles muertos, según organizaciones defensoras de derechos humanos, y hay más de mil detenidos.

Maduro acusó el miércoles a Machado y a González Urrutia de ser responsables de actos violentos. “Ustedes tienen las manos manchadas de sangre”, dijo. “Deben estar tras las rejas,” añadió el dictador, quien durante la campaña amenazó con una baño de sangre si él no ganaba los comicios.

Tras la jornada del domingo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro reelegido para un tercer mandato de seis años, con 51% de los votos frente a 44% de González Urrutia. La oposición sostiene que posee copias de más de 80% de las actas y que su aspirante obtuvo 67% de los sufragios, mientras el régimen no ha publicado ningún documento que avale su triunfo.