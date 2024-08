“(Eso) no vamos a permitir. Ellos han querido manejar con gustos, con intereses que realmente son políticos y personales, por supuesto que no estamos de acuerdo con todo aquello. Hemos visto desde el año pasado que han querido someternos y eso no está bien. Es importante en este momento ver de otra manera y que la Asamblea Legislativa, realmente, sea independiente y no sea sumiso a órdenes que reciba del frente (del Gobierno)”, dijo el legislador.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Indicó también que hay diputados que se están peleando “para poder llegar a la Presidencia” o quieren retornar el cargo con el padrinazgo de ciertos sectores.

“Lamentablemente al colega diputado (Huaytari) lo han perjudicado. Uno de ellos de manera política ha estado manejando sus problemas personales, entonces eso de alguna otra forma ha dificultado el trabajo de la Asamblea. Aquí, los actores políticos no estamos para pelearnos y discutir de cosas personales. En este momento, realmente, tenemos que pensar sobre las situaciones sociales, políticas y económicas que estamos viviendo como país”.

El jueves, Huaytari señaló que durante su gestión solo recibió “calumnias y guerra sucia”. “Ni pagado (vuelvo) a la Presidencia. Quiero que ganen con la frente en alto, no se gana este espacio político chantajeando. Esperemos que aquellos que panfletean a Huaytari ganen sanamente”, dijo el titular de Diputados

La gestión del potosino del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) concluye el 8 de noviembre, periodo en el que finaliza la legislatura 2023-2024.

Mamani también dijo que quien entre a la nueva legislatura de Diputados tiene que recuperar la institucionalidad, “una responsabilidad muy compleja”, debido a que se tiene “varios” proyectos de ley en el área financiera que no han sido aprobados, pero también están los de carácter social.

“Entonces yo creo que, al año siguiente, en la gestión siguiente va a ser una situación compleja, pero también acá hay diputados de manera responsable que podían encarar la presidencia de la Cámara de Diputados”, señaló el legislador.