Giro en la pelea por la Casa Blanca: Kamala Harris supera a Donald Trump en tres estados clave y gana más impulso

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris lidera al expresidente Donald J. Trump en tres estados claves determinantes para las elecciones presidenciales de noviembre, según revelaron nuevas encuestas de The New York Times y Siena College, el último indicio de un cambio drástico en la candidatura de los demócratas después de la salida de Joe Biden de la carrera presidencial.

Razones de un escenario cambiante

Les Lanser, un jubilado de Holland, Michigan, que generalmente vota por los republicanos, dijo que estaba considerando respaldar a Harris en noviembre. Si bien no está de acuerdo con algunas políticas demócratas, señaló que no podía soportar la actitud “irrespetuosa” e “inaceptable” del ex presidente republicano. Lanser, de 89 años, dijo que lamenta haber apoyado a Trump en 2016.