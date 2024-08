Gobernador Condori: “El que nada hace, nada teme”

POSICIÓN. El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, en contacto con los periodistas. CORREO DEL SUR

Fuente: https://correodelsur.com

“El que nada hace, nada teme”. Esa fue la respuesta del gobernador Damián Condori a las preguntas de periodistas de Sucre respecto al accidente de tránsito en el que, según una denuncia, estaría involucrado y del que supuestamente habría escapado sin brindar auxilio a las víctimas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Se aclarará en su momento. No es la primera vez que me involucran, ustedes saben. Ustedes saben que en cada cosa que pasa siempre me involucran, estoy acostumbrado”, dijo Condori al ser consultado durante una conferencia de prensa en la que invitó a participar de la serenata por la Independencia de Bolivia.

La noche del sábado, después de las 22:00, comenzó a circular un video en el que un motociclista reclama a Condori que se hiciera cargo de un choque contra una moto y que dejó a una joven lesionada en la calle René Barrientos esquina El Salvador, zona del barrio Petrolero.

El accidente de tránsito fue denunciado en la Policía y luego dado a conocer al Ministerio Público. En el documento se hace constar que la denuncia es “contra autor o autores”, sin mencionar a nadie.

“Hablaremos en otro momento, hoy estamos concentrados en las fiestas patrias y yo no quiero mezclar (información) de las redes sociales con las cosas tan importantes que están pasando aquí (en Sucre)”, sostuvo Condori.

Ante la insistencia de los periodistas sobre este tema, dijo estar “muy concentrado en esta actividad (los festejos del aniversario patrio) que, creo, eso es lo más importante (antes) que dar importancia a las redes sociales”.