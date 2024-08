Gobierno remite al TCP las preguntas corregidas y espera fallo hasta antes del 31 de agosto

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que ayer enviaron, vía buzón digital y en físico, el memorial con las preguntas corregidas para que al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) las revise. La ley establece un plazo de 15 días, Lima espera que los magistrados se pronuncien hasta antes del sábado 31 de agosto.

"Hemos acogido todas las observaciones del Órgano Electoral, cada una de ellas las hemos aceptado de buen grado y hemos hecho lo que ellos nos han pedido, que es dar claridad y precisión a las preguntas. Concluido ese procedimiento, la ley marca que las preguntas se deben remitir al Tribunal Constitucional. Esto se hizo ayer, se ha presentado el memorial del presidente Luis Arce al Tribunal Constitucional, el día de hoy se ha presentado físicamente en Sucre en horas de la mañana", informó el ministro de justicia.

Señaló que como gobierno son respetuosos de la independencia del Tribunal Constitucional, pero pidió a los magistrados pronunciarse sobre las preguntas corregidas antes de los 15 días que establece la ley, porque el plazo fatal para emitir el decreto es este sábado 31 de agosto.

“Si el Tribunal no se pronuncia hasta antes del sábado el referendo no se llevará adelante, porque no se habrá cumplido el mandato de la ley que es agotar el trámite previo que es hasta 90 días, antes del 1 de diciembre, fecha de la elección judicial que hemos previsto se realice el referendo”, explicó Lima al indicar que cumplen la ley.