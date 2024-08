Google Authenticator se renueva con Material You 3 y nuevas funciones que mejoran la seguridad

Si alguna vez has usado Google Authenticator para gestionar tus códigos de verificación en dos pasos (2FA), sabes lo importante que es contar con una herramienta confiable y segura. Sin embargo, hasta hace poco, la app no había recibido actualizaciones significativas, dejándola un poco rezagada frente a otras alternativas. Pero eso ha cambiado con la reciente actualización a la versión 7.0, que trae consigo un rediseño basado en Material You 3 y varias funciones nuevas que mejoran tanto la usabilidad como la seguridad.

Un nuevo look para un viejo conocido

Lo primero que notarás al abrir la nueva versión de Google Authenticator es su renovada interfaz, que ahora sigue las pautas de diseño de Material You 3. Este cambio estético no solo moderniza la app, sino que también facilita la navegación y la interacción con sus funciones. Por ejemplo, la barra de búsqueda, ahora con forma de píldora, te permite encontrar rápidamente el código 2FA que necesitas, sin tener que desplazarte por toda la lista de cuentas. También se ha integrado el icono de perfil en esta barra, lo que simplifica cambiar de cuenta con un simple gesto de deslizamiento​ (9to5Google)​ (Android Central).

Escaneo de QR más seguro y eficiente

Otra de las mejoras importantes en esta actualización es la interfaz para escanear códigos QR, esencial para añadir nuevas cuentas a la app. Google ha añadido una opción de flash para escanear en condiciones de poca luz y ha reforzado la privacidad durante el proceso. Según la app, “ningún dato de imagen será compartido, solo los resultados del escaneo”. Esto significa que Google no guarda las imágenes capturadas, solo los códigos generados, lo que tranquiliza a quienes se preocupan por la privacidad de sus datos.

Una capa extra de seguridad: pantalla de privacidad

Para muchos de nosotros, el smartphone es una extensión de nuestra vida privada. Por eso, es crucial que las apps que manejan datos sensibles, como Google Authenticator, ofrezcan medidas de seguridad adicionales. Aquí es donde entra en juego la nueva función de Pantalla de Privacidad. Con esta opción activada, necesitarás usar el PIN, huella digital o reconocimiento facial de tu dispositivo para acceder a la app. Además, puedes personalizar el tiempo que la app puede permanecer desbloqueada antes de requerir nuevamente autenticación, con opciones que van desde 10 segundos hasta 10 minutos​ (PhoneArena).

Sincronización en la nube: ya no perderás tus códigos

Quizás una de las adiciones más esperadas es la sincronización de códigos a través de la cuenta de Google, una función que ya estaba disponible en iOS pero que ahora se extiende a Android. Esto significa que si pierdes tu teléfono o cambias de dispositivo, no tendrás que preocuparte por perder acceso a tus códigos 2FA, ya que estarán respaldados en la nube y disponibles desde cualquier dispositivo en el que inicies sesión con tu cuenta de Google​ .

Mi opinión sobre esta actualización

En mi opinión, Google Authenticator 7.0 es una actualización que llega en el momento justo. Si bien la app había quedado un poco olvidada frente a alternativas como Authy o Microsoft Authenticator, este rediseño y las nuevas funciones la ponen de nuevo en el radar de quienes buscan una solución confiable para gestionar sus códigos 2FA. Personalmente, valoro mucho la integración de la Pantalla de Privacidad, ya que añade una capa extra de seguridad que, en estos tiempos, nunca está de más.

En WWWhat’s New, donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades tecnológicas, este tipo de actualizaciones son las que hacen que sigamos recomendando herramientas prácticas y seguras a nuestros lectores. Si aún no has probado la nueva versión de Google Authenticator, te sugiero que lo hagas y nos cuentes tu experiencia.