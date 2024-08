Google mejora la búsqueda para combatir deepfakes y proteger la privacidad

Google se ha convertido en una herramienta casi esencial para obtener información. Sin embargo, con el avance de la inteligencia artificial, ha surgido el problema de los deepfakes, que son imágenes o videos manipulados digitalmente para parecer reales. Estos contenidos no solo son un reto para la privacidad, sino que también pueden ser utilizados con fines malintencionados, como la difusión de información falsa. Para enfrentar este desafío, Google ha implementado nuevas mejoras en su motor de búsqueda que buscan combatir estos contenidos falsos y proteger a los usuarios.

Filtrado de contenido explícito falso

Uno de los cambios más significativos que ha introducido Google es el filtrado de contenido explícito falso. Hasta ahora, si alguien solicitaba la eliminación de una imagen no consensuada de los resultados de búsqueda, Google solo eliminaba esa imagen específica. Ahora, la compañía no solo eliminará esa imagen, sino que también filtrará cualquier duplicado y resultados explícitos relacionados con búsquedas similares. Este enfoque más amplio busca asegurar que el contenido dañino no resurja en otros contextos, brindando así una capa adicional de protección a las víctimas de este tipo de manipulación.

Mejora en los sistemas de clasificación de búsqueda

Otra de las actualizaciones que ha realizado Google se enfoca en mejorar los sistemas de clasificación de búsqueda. En particular, se ha optimizado el sistema para consultas donde existe un alto riesgo de encontrar contenido explícito falso. Por ejemplo, si alguien busca el nombre de una persona, Google priorizará mostrar resultados de alta calidad y no explícitos. Esta medida es especialmente importante en contextos como el laboral, donde una búsqueda simple podría afectar la reputación de una persona. En mi opinión, esto demuestra el compromiso de Google con la calidad de la información que ofrece a sus usuarios.

Nueva funcionalidad «Sobre esta imagen»

Un aspecto fascinante de estas mejoras es la nueva función llamada «Sobre esta imagen». Imagina que un amigo te envía una foto que parece sospechosa. Ahora, puedes usar tu dispositivo Android para simplemente circular la imagen y abrir la pestaña «Sobre esta imagen» en Google Search. Este nuevo servicio te proporciona información contextual sobre la imagen, incluyendo su origen y si ha sido generada o manipulada por herramientas de inteligencia artificial. Esto es especialmente útil para desmentir imágenes que podrían estar fuera de contexto o que han sido alteradas. Esta funcionalidad también está disponible en Google Lens, tanto para usuarios de iOS como de Android.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En WWWhatsnew.com, siempre estamos atentos a cómo las grandes empresas tecnológicas mejoran sus servicios. Este tipo de innovaciones no solo mejoran nuestra experiencia en línea, sino que también nos protegen de posibles riesgos asociados con el mal uso de la tecnología.

Herramientas para tiempos modernos

Estas mejoras de Google no solo buscan proteger a los usuarios de contenido falso, sino que también tienen un papel educativo. La iniciativa de Google para la alfabetización informativa es un paso crucial para ayudar a los usuarios a navegar por un paisaje mediático cada vez más complicado. Especialmente en épocas electorales, donde el contenido sintético puede influir en la opinión pública, tener acceso a herramientas que nos ayuden a discernir entre lo real y lo falso es invaluable. En mi opinión, este tipo de herramientas debería ser adoptado por más plataformas para combatir la desinformación de manera efectiva.