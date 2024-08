«Gracias a todos los bolivianos»: Garibay llegará con el tiempo contado a París para competir

Fuente: lostiempos.com

A pesar de los contratiempos logísticos, Garibay se encuentra en camino a la capital francesa, aunque con tiempo limitado para descansar y prepararse antes de la competencia, programada para las 02:00 (hora boliviana) del sábado 10 de agosto.

A pesar de las dificultades, Garibay ha continuado su entrenamiento en Bogotá, en el complejo El Salitre. En un video difundido en redes sociales, el maratonista agradeció el apoyo recibido: “Hoy jueves 8 de agosto a las 7:30 de la mañana (hora de Colombia) terminamos de entrenar. Dentro de dos horas estamos yendo rumbo a París, gracias por el apoyo a todos los bolivianos”.

Javier Mejía, jefe de misión de Bolivia para los Juegos Olímpicos, explicó que Garibay perdió su vuelo desde Bogotá a París, debido a la necesidad de atender su alimentación especial. “De acuerdo a la información que hemos recibido del cuerpo técnico y de apoyo que en este momento acompañan a Héctor Garibay, habrían perdido el vuelo por el motivo de que Héctor necesita una alimentación especial y estaban haciendo preparar esta alimentación. No se percataron de la proximidad del vuelo y cuando tocó abordar, llegaron con retraso y no les permitieron subir a la nave. Ese es el motivo por el cual Héctor aún no ha llegado a Francia”, indicó Mejía.

El Comité Olímpico Boliviano (COB) informó que Garibay y su equipo abordarán un próximo vuelo con llegada estimada a París a las 6:30 del viernes 9 de agosto (hora de París). Esto deja al atleta con un margen muy estrecho para descansar y ajustar sus últimos detalles antes de la maratón de 42 km que se correrá a las 08:00 (hora francesa) y podrá ser visto desde nuestro país a las 02:00 de la madrugada.

En respuesta a la situación, Mejía aseguró que se han tomado las previsiones necesarias. “El grupo técnico ha hecho un cambio de los boletos aéreos, están llegando mañana a las 6:30 de la mañana aproximadamente y van a continuar con la preparación técnica que tiene para poder participar y estar en las condiciones necesarias para la prueba que tiene el día sábado”, agregó.

Garibay se enfrenta ahora no solo al desafío de la maratón olímpica, sino también al reto de superar el desgaste por el viaje y la falta de descanso. Sin embargo, su determinación y el apoyo de toda Bolivia serán clave en su desempeño en París 2024.