Gremiales desechan alternativas del gobierno: Ni en China quieren yuanes, quieren dólares

El Gobierno de Arce sugirió usar el yuan (moneda china) para las operaciones en el comercio, esto a raíz de la crítica situación por la escasez de dólares en el mercado boliviano, un problema que data de febrero de 2023.

Mercedes Quisbert. Foto: ANF

La Paz, 2 de agosto de 2024 (ANF).- Mercedes Quisbert, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Gremiales, aseguró que las alternativas que ha ido formulando el gobierno de Luis Arce para sustituir el uso de la divisa norteamericana, no funcionan.

“Le están mal informando al presidente (Luis Arce). En primer lugar, mucha gente que viaja a la China, y ellos dicen que los chinos no están aceptando ni su propia moneda, que es el yuan, quieren los dólares”, afirmó la dirigente en declaraciones a la ANF.

En el mes de mayo, el Gobierno sugirió usar el yuan (moneda china) para las operaciones en el comercio, esto a raíz de la crítica situación por la escasez de dólares en el mercado boliviano, un problema que data de febrero de 2023.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Nadie imaginaba que el yuan, podía hacerle una competencia al dólar, ahora se ve que varios bloques económicos ya están pensando en tener la posibilidad de hacer transacciones con yuanes, y ¿por qué Bolivia no puede hacerlo?”, afirmó esa vez el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en el programa Que No Me Pierda.

Incluso en febrero de este mismo año, el Gobierno lanzó que el Banco Unión y el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) suscribieron un convenio para realizar operaciones directas en yuanes, sin intermediarios, como una alternativa a la falta de dólares en Bolivia. No obstante, un importador dijo a la ANF que intentó hacer estas transacciones por el Banco Unión, pero le dijeron que no lo estaban haciendo.

Quisbert aseguró que esta propuesta del Gobierno «no es una solución. Los yuanes ni en su país aceptan. Todos trabajan en dólares, todos quieren dólares. Está complicada la situación en el país”, recalcó.

Precisó que antes se podían hacer operaciones en bolivianos, pero ahora todos quieren que se les pague con la moneda norteamericana porque la moneda boliviana se ha “devaluado”, es decir el “boliviano” ha perdido su valor.

En ese contexto, aseguró que muchos comerciantes están dejando esta actividad porque ya no es rentable, un día compran productos por un valor, pero al día siguiente no pueden comprar lo mismo porque subieron los costos. “Queremos comprar mercadería y ya está el doble”, comentó.

En esa misma línea, otro de los efectos producto de la escasez de dólares, es que las importaciones han bajado, por lo tanto, los productos se han encarecido y la consecuencia es que han bajado las ventas.

“Entonces las importaciones por este hecho están bajando y como el dólar está subiendo, hay mucha gente que ya está saliendo del comercio, porque ya no sabe cómo vender”, relató al sostener que la situación es cada vez peor.

Consultada sobre si en Brasil es posible importar productos dijo que sí, pero también se requieren dólares, no todas las operaciones se hacen en reales. En relación al uso de criptomonedas o moneda virtual, Quisbert desconfía, teme las grandes estafas, por lo tanto, para este sector tampoco es una opción.