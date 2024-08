Gremiales responden a Torrico: “Es un payaso más, no le tomamos la palabra”

El dirigente de los gremiales de la ciudad de El Alto, Antonio Siñani, respondió al viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, dijo que se ríen de él porque es un “payaso” y restó relevancia a sus palabras.

La marcha del cacerolazo en La Paz. Foto: ANF

Fuente: ANF

“Nosotros nos reímos de (Gustavo) Torrico porque es un payaso más del pueblo, ya no le tomamos la palabra”, afirmó Siñani en declaraciones a la ANF, al sumarse a la marca del “cacerolazo” que se concentró en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés.

Torrico dijo este viernes que le causaba “risa” la convocatoria al “cacerolazo” “porque están prostituyendo ideas y métodos de lucha (…) Y el cacerolazo se da cuando te falta comida, sales a golpear tus cacerolas porque no tienes dólares, porque no hay combustible. No desvirtúen la lucha de los pueblos”.

Diferentes sectores salieron a las calles de la ciudad de La Paz exigiendo que el Gobierno resuelva los problemas vinculados a la falta de dólares, escasez de combustibles e incremento en el precio de los diferentes productos.

El dirigente gremial también refutó al viceministro que negó un incremento en los productos de la canasta familiar, “se ha elevado la canasta familiar”, sostuvo. Al reprochar al gobierno por incumplir sus compromisos de regularizar la provisión de diésel, de dólares y que Emapa tenga los productos necesarios para la población.

/ANF/