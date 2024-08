Gremio de prensa exige a Bielorrusia libertad de periodistas

La Federación Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas demandaron al Gobierno de Alexandr Lukashenko la liberación de 37 periodistas.

Fuente: DW

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) exigieron este viernes (09.08.2024) a Bielorrusia la liberación de 37 personas que ejercían el periodismo, y que están detenidas por el Gobierno de Alexandr Lukashenko, así como el final del «acoso» a la prensa exiliada y a sus familias.

En un comunicado publicado con motivo del aniversario de las elecciones consideradas «fraudulentas» de 2020, ambas organizaciones denunciaron que los tribunales bielorrusos siguen imponiendo «largas sentencias» a periodistas que «se atreven a hablar contra el régimen o que se desvían de la narrativa oficial».

#Belarus 🇧🇾: On the 4th anniversary of the fraudulent elections, we stand by our affiliate @baj_by and all Belarusian journalists facing the regime’s repression. Our unjustly imprisoned colleagues must be released! https://t.co/5fIszD3JFL

El Gobierno de Lukashenko mantiene en la cárcel a 37 periodistas, según los datos de la Asociación de Periodistas Bielorrusos (BAJ), organización que ha sido calificada como «grupo terrorista» por las autoridades del país socio del Kremlin. El grupo de personas detenidas -27 hombres y 10 mujeres- fue también «etiquetado como extremistas» y «claramente perseguidos por su trabajo periodístico», aseguraron las organizaciones.

Estas dos asociaciones destacan los casos de Maryna Zolotava y Ludmila Chekina, editora jefe y directora del medio independiente tut.by, en prisión desde mayo de 2021 y sentenciadas a doce años de cárcel en marzo de 2023 en un juicio realizado a puerta cerrada.

La primera fue acusada de «incitar el odio social» y «publicar contenido pidiendo actuaciones para socavar la seguridad nacional», mientras que Chekina fue condenada, además de las otras dos acusaciones, por supuesta evasión fiscal.

El 8 de agosto, la Unión Europea denunció -con motivo del cuarto aniversario de las elecciones en Bielorrusia- la actuación «fraudulenta» de Lukashenko durante dichos comicios y la «violenta represión​» que este ha llevado a cabo en adelante contra su pueblo.

4 years ago, Belarusians went to the polls with hope for democratic change. Instead they saw massive electoral fraud, a brutal crackdown, isolation and increasing dependence on Russia

We will continue to support civil society and democratic forces

My bloghttps://t.co/wUzZXn3p7z pic.twitter.com/LHkxjpwcRC

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 8, 2024