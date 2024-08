Hallan el cuerpo de un hombre en estado de descomposición entre la maleza en una comunidad de Pando

“La Unidad de Análisis Criminal de Inteligencia básica pudo verificar y constatar la existencia de un cuerpo sin vida, un cadáver de data aproximadamente entre 10 a 15 días de la muerte en estado de descomposición, en posición de cúbito ventral entre la maleza”, manifestó el coronel Hernán Romero, comandante departamental de la Policía a UNITEL.

El jefe policial indicó que los restos presentaban un estado de descomposición avanzado, por lo que se procedió a llevarlo hasta la morgue para que se le pueda practicar la autopsia correspondiente que determine las causas exactas del deceso.

Romero reveló que la víctima no fue identificada, ya que al momento de su hallazgo, no se encontró ninguna de sus pertenencias, sin embargo, no se descarta que se trate de un adulto mayor de 84 años que estaba reportado como desaparecido.

“No se descarta la posibilidad que este cuerpo corresponda a José Negrete Pimentel, el mismo que fue denunciado como desaparecido el 11 de agosto de 2024”, declaró.

El caso ya es investigado por la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se espera que se realicen entrevistas además de recolectar evidencias para determinar las circunstancias de este hecho.