Hallaron el cuerpo de un bebé dentro de una bolsa en La Paz

Tirado dentro de una bolsa, así fue encontrado el pequeño cuerpo sin vida de un bebé recién nacido en la zona Villa El Carmen de La Paz. La Policía busca a los progenitores.

Fuente: Red Uno

La Paz. Bolivia.-

Un lamentable hecho se suscitó este jueves en inmediaciones de la zona Villa El Carmen, de la ciudad de La Paz, fue una vecina del lugar que halló la bolsa, y al parecerle sospechosa decidió abrirla, logrando hallar al bebé recién nacido sin vida en su interior.

“Yo salí de la casa, y vi una bolsa negra, primero me pasé, pero cuando retorne abrí la bolsa, y vi al bebé ahí dentro. Estaba dentro de dos bolsas bien amarradas. El bebé está completo, me quedé sorprendida, y no sabía que hacer”, manifestó doña Francisca, la vecina que lo halló.

Tras el hallazgo, vecinos que acudieron al llamado, hicieron una denuncia ante la Policía, quienes de manera inmediata llegaron al lugar, y realizaron el levantamiento legal del cadáver del menor.

Según el relato de la vecina, el menor aún se encontraba con placenta, y sangre. Habría sido dejado en el lugar inmediatamente después de nacer, el bebé era de sexo masculino. El caso continúa en investigación, y se busca hallar a los progenitores.