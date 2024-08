‘Hemos dejado de producir’: Textileros denuncian que incremento en materia prima paraliza su sector y exigen soluciones

Confeccionistas de textiles de La Paz y El Alto han salido en protesta exigiendo al Gobierno que solucione el tema del alto precio de la materia prima, toda vez que las telas han subido en 50% su costo paralizando así el trabajo de los talleres,.

“Hemos dejado de producir, muchos están vendiendo sus máquinas”, manifestó el dirigente Héctor Arratia durante la protesta frente al Ministerio de Desarrollo Productivo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Afirmó que varios afiliados a su sector ya están cerrando sus talleres, además de que otros ya piensan en emigrar por esta situación.

“No podemos trabajar, no podemos producir, no podemos vender al consumidor final los precios, no podemos presentar licitaciones”, lamentó.

Según explicó el dirigente, los vendedores de telas alegan que el incremento es por el tema del dólar, sin embargo los confeccionistas piensan que también hay especulación

Entre sus pedidos, los textileros quieren la regulación de la materia prima, la congelación de pago de créditos bancarios y espacios públicos de exposición de los productos, sin embargo, señalan que el Gobierno no ha dado solución a estos puntos.

El viceministro de la Micro, Pequeña Empresa y Artesanía, Nelson Aruquipa, salió a hablar con los movilizados y decirles que la semana pasada se hizo un acuerdo, que consiste en el control de precios, el acceso a la materia prima.