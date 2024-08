‘Hombre araña’ semidesnudo en la Torre Eiffel provoca evacuación horas antes del cierre de los JJ.OO.

Se espera que la ceremonia de clausura empiece a las 21:00 (hora local).

La Policía francesa ha evacuado este domingo los alrededores de la Torre Eiffel en París, luego de que un hombre fuera visto escalando el monumento horas antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos.

No está claro por dónde empezó a subir, pero se le vio sin camisa justo por encima de los anillos olímpicos que adornan la segunda sección de la torre, de 330 metros, justo por encima del primer mirador.

