Hombre atacado por un lagarto “está más estable, lúcido y consciente” tras cirugías, indica el reporte médico

El reporte médico señala que el hombre de 63 años perdió bastante sangre, lo que lo dejó con un cuadro de anemia severa, por lo que fue sometido a transfusión de sangre.

Fuente: Unitel

El hombre de 63 años de edad, que fue atacado por un lagarto este miércoles, se recupera tras ser sometido a dos cirugías, indica el reporte médico del Hospital Japonés de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Está más estable, lúcido, consiente en el piso de cirugía”, detalló el cirujano José Luis Daga sobre el estado de salud del hombre.

El médico señaló que las lesiones que tuvo el hombre fueron principalmente en la cara, sobre todo en la región frontal derecha con exposición ósea y a nivel de la mejilla derecha. Añadió que no hubo fracturas.

“Había perdido bastante sangre, estaba con una anemia severa, con una hemoglobina de 6.9, lo que indica que la pérdida de sangre fue masiva. Sobre todo en la región frontal derecha”, indicó Daga, y agregó que el paciente recibió dos paquetes de sangre.

Este miércoles, el hombre de 63 años señaló que este miércoles fue hasta el río Piraí con un amigo para pescar y que cuando se acercó a un curichi no se percató la presencia del lagarto.

“Miré lo que me atacó, eran lagartos. Él que me atacó era uno grandote, el otro más chico no me atacó que digamos”, señaló el hombre este miércoles.